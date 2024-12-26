Казахстанцам напомнили о запрете адыраспана в России

В России участились случаи привлечения казахстанцев к ответственности за незаконный ввоз гармалы (адыраспана) - там растение запрещено как наркосодержащее, передает NUR.KZ со ссылкой на УПН ДП Карагандинской области .

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Как сообщается на официальной странице управления по противодействию наркопреступности ДП Карагандинской области в Instagram, в России участились случаи привлечения граждан Казахстана к уголовной ответственности за незаконный оборот гармалы.

В Российской Федерации растение "гармала" (адыраспан) запрещено, поскольку включено в список наркосодержащих растений, за оборот которых на территории страны предусмотрена уголовная ответственность.

"Уважаемые карагандинцы и гости нашей области, убедительно просим вас помнить о данном обстоятельстве при пересечении границы с РФ", - призвали в ведомстве.

Отмечается, что на территории Республики Казахстан растение "гармала" к наркотическим и психотропным веществам не относится.

Ранее Генпрокуратура РК предупредила казахстанцев о незаконности провоза адыраспана в Россию, где это растение законодательно запретили. Казахстанские наркологи удивились такому решению россиян.

А в Байдибекском районе ученые из Шымкента обнаружили уникальное лекарственное растение, которого нет больше нигде в мире. Они утверждают, что с его помощью возможно лечение онкобольных.