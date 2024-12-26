На какой валюте можно будет заработать в 2025 году – рекомендации

В беседе с LS он отметил, что из-за ожиданий рынков относительно вступления Дональда Трампа в должность президента США доллар останется самой сильной валютой.

По его словам, с учетом последних изменений индекса DXY американская валюта воспринимается инвесторами как безопасное убежище, что усиливает ее стабильность на фоне мировых событий.

"Основные факторы, которые будут влиять на курс доллара в 2025 году, включают изменения в экономической политике США. В их числе дерегулирование и введение новых тарифов, а также уровень инфляции и процентные ставки. Ожидается, что он укрепится из-за внешних политических и экономических потрясений, и половина аналитиков с Уолл-стрит рекомендует занимать длинные позиции", – подчеркнул Борискин.

Также эксперт инвесткомпании обратил внимание на то, что крупные фонды тоже активно вкладываются в долларовые активы.

"Даже фонд Уоррена Баффета Berkshire Hathaway держит около 30% своих средств в американской валюте. В текущих условиях она является надежным активом", – считает он.

Следует подчеркнуть, что товарооборот Казахстана с США превысил $1,5 млрд.

Между тем евро может испытывать сильное давление из-за экономических последствий от действий США, ожидает Борискин.

"Прогнозируется, что курс евро к доллару может снизиться до паритета, что указывает на слабость экономики Европы и возможную стагфляцию", – отметил он.

На его взгляд, политическая нестабильность в некоторых странах ЕС, особенно в Германии и Франции, а также слабый рост экономики продолжат ослаблять евро.

"Положительные моменты, такие как замедление роста инфляции и возможные фискальные стимулы в отдельных странах, могут временно укрепить данную валюту, но долгосрочные перспективы остаются довольно мрачными", – дополнил спикер.

Тем временем товарооборот Казахстана со странами Евросоюза составил $91,6 млрд.

Представитель "Финама" прокомментировал и ситуацию с юанем. По его словам, он тоже столкнется с серьезными проблемами из-за продолжающегося давления со стороны США и снижения внутреннего рынка недвижимости.

"Согласно рыночным прогнозам, курс USD/CNY будет расти, указывая на усиление напряженности в американо-китайских торговых отношениях и слабую экономику КНР. Правительство Китая принимает меры для ее поддержки, но их эффективность пока остается низкой. Дополнительно влияют низкие внутренние ставки и возможные новые торговые пошлины, которые планирует ввести Трамп", – пояснил Борискин.

Напомним, что в 2018 году обострился экономический конфликт между КНР и США в результате тарифных мер, принятых американской стороной при президентстве Трампа.

Ранее LS писал о том, что в этом году Китай продолжает лидировать в товарообороте Казахстана. В январе-августе 2024 года его объем достиг $19,2 млрд.

В заключение эксперт финкомпании отметил, что инвесторы должны быть готовы к повышенной волатильности и возможной корректировке своих стратегий.