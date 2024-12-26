Внеплановую ревизию аэропортов проведут в Казахстане после трагедии близ Актау

Олжас Бектенов поручил провести внеплановую ревизию и взять на особый контроль техническое состояние аэропортов и воздушных судов страны, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Как сообщается в Telegram-канале правительства, Олжас Бектенов заслушал информацию о работе правительственной комиссии на месте авиакатастрофы вблизи города Актау.

"В первую очередь выражаю соболезнование родным и близким погибших. Правительством Казахстана и уполномоченными органами оказывается вся необходимая поддержка пострадавшим и родственникам погибших", - отметил Олжас Бектенов.

Кроме того, он дал ряд поручений по усилению авиационной безопасности.

"Это печальное событие говорит о том, что нам тоже надо принять определенные меры по безопасности полетов. В первую очередь, необходимо провести внеплановую ревизию и взять на особый контроль техническое состояние аэропортов и воздушных судов. В рамках проводимых мероприятий нужно перепроверить квалификацию, допуски и компетентность экипажей воздушных судов наших авиакомпаний.

В целях оперативного реагирования на авиапроисшествия надо усовершенствовать механизм аварийно-спасательных работ и обеспечить скоординированную работу заинтересованных государственных органов. Из этой ситуации нужно сделать правильные выводы с выработкой конкретных рекомендаций для недопущения подобного в будущем", - подчеркнул премьер-министр.

Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет, летевший из Баку в Грозный. На борту самолета находилось 69 человек, из них 5 членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

На данный момент известно, что погибли 38 человек, находившихся на борту самолета. Все шесть казахстанцев, летевших на борту, числятся погибшими. МЧС обнародовало имена погибших казахстанцев, среди них есть ребенок.

Сообщалось, что к расследованию трагедии приступила полиция - дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Помимо этого, накануне в правительстве сообщили, что создана правительственная комиссия по расследованию причин авиакатастрофы. Также мы писали, что в районе близ Актау, где произошло крушение, введен режим ЧС местного масштаба.

В Азербайджане сегодня объявлен траур. Также сообщалось, что компания Embraer сделала заявление по поводу крушения ее самолета близ Актау.

Сегодня в Минтрансе сообщили, что в Казахстан прибыла делегация Государственного агентства гражданской авиации Азербайджана и представители авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL).

Кроме того, сегодня врачи рассказали последние данные о состоянии пострадавших. А в МЧС РК сообщили, что из 38 погибших опознаны 7 человек.