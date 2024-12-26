Предприниматель заявил о массовой травле казахстанцев

Дараев подчеркнул, что вокруг все болеют: в садиках, школах, на работе. Кроме того, добавил, что у всех похожие симптомы:

"Крик души! Я думаю, что нас травят".

На его сообщение отреагировали в пресс-службе Комитета санитарно-эпидемиологического контроля.

Там заявили, что информация, распространяемая в социальных сетях, о том, что людей травят и они заболевают пневмонией и бронхитом, не соответствует действительности и признана фейком.

Кроме того, как отметили специалисты в разговоре с изданием Stopfake.kz, ситуация по гриппу и ОРВИ находится на контроле.

В целом по стране с начала текущего эпидсезона (с 1 октября 2024 г.) отмечается снижение заболеваемости ОРВИ на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Зарегистрировано порядка 400 случаев лабораторно подтвержденного гриппа. В республике привито против гриппа свыше 2 млн человек.

"В эпидемический сезон вирусные инфекции активно распространяются. Особенно среди детей в условиях коллективов: детские сады, школы, когда родители, несмотря на недомогание, отправляют детей в учреждения, тем самым увеличивая распространение вируса. К развитию осложнений приводят поздние обращения за медицинской помощью". Пресс-служба Комитета санитарно-эпидемиологического контроля

Врачи рекомендуют населению соблюдать меры профилактики:

не посещать общественные места,

соблюдать правила гигиены,

проветривать помещения,

а также оставаться внимательными к своему здоровью и здоровью своих близких.

"При первых признаках заболевания обращаться за медицинской помощью".Пресс-служба Комитета санитарно-эпидемиологического контроля

Ранее в Казнете распространялось видео, автор которого утверждал, что химтрейлы и 5G используются для слежки за людьми.

Кроме того, в WhatsApp вновь рассылают уведомления, согласно которым с "завтрашнего дня" отправка фотографий и видео станет опасной. Но стоит отметить, что подобные "предупреждения" уже опровергали специалисты еще несколько лет назад.