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26.12.2024, 14:11

Замминистра МВД о введении средней скорости: Никого пока не оштрафовали

Новости Казахстана 0 388

Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха 26 декабря 2024 года в кулуарах Сената прокомментировал ситуацию со штрафами в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz

Он отметил, что в этом месяце установлено 585 фактов превышения средней скорости. Пока в тестовом режиме, без штрафов.

"Это все раздувается непонятно почему и кем. На сегодняшний день еще ни одного человека за нарушение средней скорости не привлекли. В то же время на трассах стоят арки, которые давно уже работают и измеряют моментальную скорость. Если человек проехал под этой аркой, нарушил, при скорости 140 проехал 160, он как привлекался, так и привлекается", – дополнил он.

На вопрос, почему некоторые депутаты в таком случае называют республику "Штрафстаном", рекомендовал спросить самих депутатов. Он считает, за каждое правонарушение лица, совершившие его, должны нести ответственность.

Более подробно о средней скорости и других новшествах в ПДД можно узнать здесь.

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