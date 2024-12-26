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26.12.2024, 14:28

"Ни Азербайджан, ни Россия, ни Казахстан не заинтересованы скрывать информацию": Ашимбаев о крушении самолета в Актау

Новости Казахстана 0 801

В кулуарах мажилиса председатель сената Маулен Ашимбаев прокомментировал произошедшую в Актау трагедию с крушением самолета, передает корреспондент NUR.KZ.

Место крушения самолета в Актау. Фото: МЧС РК
Место крушения самолета в Актау. Фото: МЧС РК
Маулен Ашимбаев отметил, что характер повреждений самолета и причины авиакатастрофы сейчас неизвестны. Он напомнил, что на данный момент работает специальная комиссия, привлечены представители соответствующих структур Казахстана, Азербайджана, России.

"Сразу делать какие-то выводы по фотографии, что это результат каких-то действий и так далее - это спекуляция, это необоснованные заявления. Разгонять такого рода оценки - это неправильно и неэтично. Это прежде всего показатель того, что те или иные люди хотят заработать для себя какие-то дивиденды, разогнать хайп, на этом что-то для себя получить, в том числе просмотры", - заявил Ашимбаев касательно доводов о том, из-за чего возникли повреждения на упавшем самолете.

По мнению председателя сената, ни одна из стран, чьи граждане были на борту упавшего самолета, не заинтересована скрывать результаты расследования.

"Комиссия, специалисты работают, эксперты все смотрят, они сделают свои выводы. Потом, конечно, ни одна из этих стран - ни Азербайджан, ни Россия, ни Казахстан - не заинтересована скрывать информацию. Вся информация будет доведена до общественности. Ни у кого не должно быть никаких сомнений. Нужно дать возможность специалистам сделать выводы и довести их до граждан", - добавил Ашимбаев.

Напомним, вчера слухи об обстреле рухнувшего близ Актау самолета прокомментировал вице-премьер Канат Бозумбаев. Он также заявил, что в ситуации разберутся специалисты.

25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет, летевший из Баку в Грозный. На борту самолета находилось 69 человек, из них 5 членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

На данный момент известно, что погибли 38 человек, находившихся на борту самолета. Все шесть казахстанцев, летевших на борту, числятся погибшими. МЧС обнародовало имена погибших казахстанцев, среди них есть ребенок.

Сообщалось, что к расследованию трагедии приступила полиция - дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Помимо этого, накануне в правительстве сообщили, что создана правительственная комиссия по расследованию причин авиакатастрофы. Также мы писали, что в районе близ Актау, где произошло крушение, введен режим ЧС местного масштаба.

В Азербайджане сегодня объявлен траур. Также сообщалось, что компания Embraer сделала заявление по поводу крушения ее самолета близ Актау.

Сегодня в Минтрансе сообщили, что в Казахстан прибыла делегация Государственного агентства гражданской авиации Азербайджана и представители авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL).

Кроме того, сегодня врачи рассказали последние данные о состоянии пострадавших. А в МЧС РК сообщили, что из 38 погибших опознаны 7 человек.

А премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов сегодня поручил провести внеплановую ревизию аэропортов в стране.

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