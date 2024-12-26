Секретный туннель обнаружили на границе Казахстана

Туннель обнаружили на юге Казахстана для контрабанды нефтепродуктов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение пресс-службы прокуратуры Туркестанской области.

Фото: t.me/GenPr

На юге Казахстана, по инициативе прокуратуры и при координации с департаментами экономических расследований и КНБ, совместно с правоохранительными органами Узбекистана удалось пресечь деятельность преступной группы и ликвидировать туннель, использовавшийся для контрабанды нефтепродуктов.".

"Группой лиц произведена прокладка туннеля на казахско-узбекской границе протяженностью 450 метров. Через данный туннель ежедневно осуществлялся контрабандный вывоз ГСМ объемом 5-7 тонн. Незаконная деятельность продолжалась около двух месяцев. Специальными мероприятиями установлены все члены преступной группы, в числе которых также граждане Узбекистана", - говорится в сообщении прокуратуры Туркестанской области.

Сообщается, что аналогичные мероприятия проведены правоохранительными органами Узбекистана на приграничной зоне государственной границы. Уже установлена схема перечисления денежных средств с соседнего государства, за экспортированное топливо.

Фото пресс-службы прокуратуры Туркестанской области