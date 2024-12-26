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26.12.2024, 16:17

Матерящихся и плюющихся казахстанцев заставят подметать улицы

Новости Казахстана 0 474

Депутаты Сената рассмотрели и одобрили в двух чтениях поправки в Кодекс об административных правонарушениях, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Согласно поправкам в законопроект, общественные работы будут введены как мера административного взыскания.

"В настоящее время применение наказания в виде общественных работ существует в рамках Уголовного кодекса. Так, согласно статье 43 Уголовного кодекса общественные работы состоят в выполнении осужденным не требующих определенной квалификации бесплатных общественно полезных работ, организуемых местными исполнительными органами в общественных местах. При этом согласно статье 24 Уголовно-исполнительного кодекса наказание в виде исправительных работ, а также привлечение к общественным работам исполняются службой пробации по месту жительства осужденного", - сказал на заседании Сената депутат Евгений Больгерт.

Законом предлагается аналогичный механизм применения административного взыскания в виде "привлечения к общественным работам".

По его словам, это взыскание можно будет применять по 11 статьям и 15 составам административных правонарушений, таким как мелкое хулиганство, загрязнение общественных мест, приставание в общественных местах и другие. Есть и перечень лиц, для которых этот вид наказания не применяется.

Закон также совершенствует административное законодательство в таких аспектах, как порядок применения привода по делам об административных правонарушениях, пересмотр дел по новым обстоятельствам по делам сокращенного производства и передача некоторых составов в ведение государственных органов, где санкции не требуют решения суда.

В результате изменений поправки будут внесены в 246 статей КоАП и 247 составах правонарушений. Среди них - ужесточение наказаний за нарушение законодательства о защите персональных данных, нарушение правил безопасности труда, загрязнение общественных мест, заведомо ложный вызов служб и другие.

Предусмотрено смягчение наказаний по 12 статьям КоАП, например, за нарушение правил остановки автомобилей или за превышение торговых надбавок на социально значимые товары.

Вводятся новые статьи, устанавливающие ответственность за немедицинское потребление наркотиков, психотропных веществ и нарушение банковского законодательства.

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