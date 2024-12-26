Где в Казахстане построят четвертый крупный НПЗ

По информации ведомства, предварительной площадкой для нового производства выбран Западный Казахстан. Однако на окончательное решение по возведению и месторасположению НПЗ будут влиять темпы электрификации транспорта, потребления энергоресурсов и экспортные возможности страны.

Решение по разработке технико-экономического обоснования и проектно-сметной документации будет приниматься пошагово и не позднее 2028-2030 годов.

Строительство и пуск запланированы на период до 2040 года. Мощность составит не менее 10 млн тонн в год.

Помимо этого, для увеличения производства ГСМ в рамках проекта концепции развития отрасли с 2024 по 2032 год будут на 50% расширены обрабатывающие мощности Шымкентского, Павлодарского и Атырауского НПЗ, а также Актауского битумного завода. Таким образом, в стране будет выпускаться 28 млн тонн нефтепродуктов (вместо 18 млн тонн сейчас).

С 2040 по 2050 год качество ГСМ будет расти с текущего экостандарта К4 до К5+. Это нужно в рамках стратегии достижения углеродной нейтральности страны до 2060 года. В то же время за счет улучшения данного фактора появится возможность экспортировать горючие материалы на рынки Центральной, Южной и Юго-Западной Азии.