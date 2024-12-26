18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
514.93
536.04
5.18
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
26.12.2024, 18:29

Штрафы за незаконный сбор персональных данных в Казахстане увеличивают в три раза

Новости Казахстана 0 365

Одобренные Сенатом 26 декабря 2024 года поправки в Кодекс об административных правонарушениях предусматривают увеличение штрафов за незаконный сбор персональных данных в три раза, сообщает Zakon.kz.

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Как отметила депутат Сената Ляззат Рысбекова, за незаконный сбор и (или) обработку персональных данных увеличен штраф для физлиц с 10 до 30 МРП, для субъектов малого предпринимательства, некоммерческих организаций, нотариусов, частных судебных исполнителей и должностных лиц – с 20 до 60 МРП, для субъектов среднего предпринимательства – с 30 до 100 МРП и для субъектов крупного предпринимательства – с 70 до 200 МРП.

"Насколько увеличение размера штрафов может повлечь снижение количества административных правонарушений? И какие проводятся и планируются работы по усилению защиты персональных данных, особенно в государственных органах, банках и центрах обслуживания населения, где чаще всего и происходят утечки персональных данных граждан Казахстана?" – спросила она у представителей государственных органов.

Вице-министр юстиции Лаура Мерсалимова отметила, что за последние годы наблюдался стабильный рост правонарушений в этой сфере. Это говорит о том, что действующие штрафные санкции недостаточно эффективны, они не выполняют свою превентивную функцию.

"Соответственно, учитывая, что все-таки утечки персональных данных напрямую связаны с защитой прав граждан, более того, они влияют на национальную безопасность, мы полагаем, что увеличение штрафных санкций является одной из мер обеспечения защиты персональных данных", – пояснила она.

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Ростислав Коняшкин констатировал, что происходят кейсы, когда граждане в зонах самообслуживания, получая те или иные государственные услуги, забывают или оставляют электронные цифровые подписи.

"Мы постепенно планируем закрыть получение электронных цифровых подписей в офлайне в центрах обслуживания населения и оставить только в онлайн-формате посредством биометрической идентификации гражданина. Касательно предоставления услуг в центрах обслуживания населения. Мы планомерно подключаем все государственные услуги к сервису контроля доступа персональных данных, то есть гражданину, помимо его физического присутствия в центрах обслуживания населения, будет необходимо дополнительно подтвердить либо посредством смс-сообщения по номеру, который зарегистрирован в eGov, либо посредством биометрической идентификации то, что он, действительно, находился в центре обслуживания населения. Таким образом, мы надеемся снизить потенциальные мошеннические действия и риски", – сообщил он.

Вице-министр сослался на международный опыт в части увеличения штрафов. Они привязываются к выручке или проценту от прибыли юридического лица, которое допустило утечку данных.

"Мы будем планомерно в данном направлении свою работу проводить. В том числе в государственных органах закреплена персональная ответственность первых руководителей за обеспечение информационной безопасности. Мы смотрим за тем, чтобы госорганы подключались к оперативным центрам информационной безопасности, которые в свою очередь работают с государственной технической службой КНБ", – заключил Ростислав Коняшкин.
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Природа отдохнула: как живет внучка Высоцкого - уже родила семерых и уехала из РоссииНовости Мира
16.12.2024, 17:47 0
Суд принял решение по часовому поясу в КазахстанеНовости Казахстана
18.12.2024, 11:53 0
Казахстанца арестовали и лишили прав из-за наклейки на автоНовости Казахстана
28.11.2024, 18:08 0
Россиянин побывал в деревне в Польше и описал ее фразой «чтоб я так жил»Новости Мира
23.12.2024, 08:09 0
Кому из казахстанцев выплатят по 208 тысяч тенгеНовости Казахстана
27.11.2024, 11:06 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...