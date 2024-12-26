Причиной крушения самолета близ Актау стала российская ракета – Euronews

фото: Пресс-служба МЧС РК

«Источники в правительстве Азербайджана в четверг эксклюзивно подтвердили Euronews, что российская ракета класса «земля-воздух» стала причиной крушения самолета «Азербайджанских авиалиний» в Актау в среду. По данным источников, ракета была выпущена по рейсу 8432 во время действий беспилотников над Грозным, а осколки попали в пассажиров и бортпроводников, когда она взорвалась рядом с самолетом во время полета. Правительственные источники сообщили Euronews, что поврежденному самолету не разрешили приземлиться ни в одном из российских аэропортов, несмотря на просьбы пилотов об аварийной посадке, и ему было приказано лететь через Каспийское море в направлении Актау в Казахстане. По имеющимся данным, навигационные системы GPS самолета были заглушены на протяжении всего полета над морем», - говорится в сообщении в четверг.

Отметим, что несколькими часами ранее казахстанский сенатор Андрей Лукин призвал не рассуждать публично про версию о подбитии разбившегося близ Актау самолета.

Напомним, 25 декабря близ аэропорта Актау разбился пассажирский самолет Баку – Грозный авиакомпании Azerbaijan Airlines. Источником КазТАГ ранее была названа предварительная причина крушения – это попадание птицы в двигатель. Позднее хронологию событий источника КазТАГ подтвердил представитель Росавиации Артем Кореняко.

В Казахстане по факту крушения создана правительственная комиссия.

Тем временем жители Актау отправились сдавать кровь для пострадавших.

Руководство МВД и следственно-оперативная группа выехали на место крушения самолета.

Полный список пассажиров разбившегося самолета в Актау опубликовала авиакомпания AZAL, а представители государственных органов Азербайджана отбыли в Казахстан.

По сообщениям МЧС, 287 человек и 65 единиц техники находятся на месте крушения самолета в аэропорту Актау. По обновленным данным, пострадало 29 человек. В представленном списке выживших не оказалось граждан Казахстана.

Для расследования авиакатастрофы близ Актау генеральная прокуратура направила специальных прокуроров на место происшествия. МЧС также обновило номера горячей линии по авиакатастрофе.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с авиакатастрофой.

КазТАГ также сообщал, что казахстанцы несут цветы к посольству Азербайджана в Астане. Путин по согласованию с Токаевым направил в Актау самолет МЧС России.

Кроме того, сообщалось, что министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов прибыл в Мангистау для координации спасательных работ на месте авиакатастрофы. Медицинский груз для помощи пострадавшим в авиакатастрофе был отправлен из Актобе в Актау. Для помощи пострадавшим самолет санитарной авиации прибыл в Актау.

По последним официальным данным в результате крушения погибли 38 человек, в том числе шестеро граждан Казахстана, среди которых дети. Уже известны их имена.

26 декабря КазТАГ сообщал, что на место катастрофы вылетели представители производителя Embraer и CENIPA (Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий, Бразилия).

Также 26 декабря премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов заслушал информацию о работе правительственной комиссии по авиакатастрофе близ Актау и дал ряд поручений.