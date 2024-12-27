Разбившийся близ Актау самолет был сбит российской системой «Панцирь-С» – СМИ Азербайджана

Астана. 26 декабря. КазТАГ – Кроме Euronews версию о том, что разбившийся близ Актау самолет был сбит российской ракетой, выдвинуло еще одно СМИ – на этот раз уже в самом Азербайджане – издание Caliber.Az .

Фото с сайта kaztag.kz

«Как стало известно редакции Caliber.Az из достоверных правительственных источников, по предварительным итогам расследования было установлено, что самолет AZAL, направлявшийся по маршруту Баку-Грозный, подвергся атаке на подлете в город Грозный системой российской ПВО «Панцирь-С». Более того, в результате использования систем РЭБ российской стороной была полностью парализована система связи азербайджанского борта. Именно в связи с этим обстоятельством самолет исчез с радаров в российском авиационном пространстве, и был восстановлен только в районе акватории Каспийского моря», - говорится в сообщении в четверг.

Отмечается, что «согласно российским же источникам, в момент совершения рейса над территорией Чечни российские ПВО пытались сбить украинские БПЛА».

«Так, глава Совета безопасности Чеченской Республики Хамзат Кадыров подтвердил факт атаки беспилотниками по Грозному утром 25 декабря, отметив, что пострадавших и разрушений нет. В таком случае российская сторона была обязана закрыть свое воздушное пространство для гражданских самолетов, чего, однако, сделано не было. Почему над Чечней не была объявлена бесполетная зона – большой вопрос», - уточняет издание.

Оно добавляет, что «аэропорт города Грозный не дал добро на посадку самолета».

«Более того, нашему борту также не были даны разрешения на посадку в аэропортах в Махачкале и Минеральных Водах. Дезориентированный экипаж борта, подвергшийся обстрелу ПВО и воздействию систем РЭБ, был перенаправлен в казахстанский город Актау. Можно предположить, что данная рекомендация была дана с одной целью: чтобы самолет упал в Каспийское море, все свидетели бы погибли, а самолет затонул. Однако это, отметим, наше предположение. Альтернативные версии, которые распространяются в российских СМИ, являются целенаправленными вбросами с целью введения в заблуждение общественного мнения. Видеозаписи из салона самолета свидетельствуют о том, что два пассажира были ранены осколками. Все свидетельские показания, в том числе по поводу взрывов, которые слышали за бортом, указывают на работу ПВО», - добавляет азербайджанское СМИ.

Также оно отмечает, что «для азербайджанской стороны, участвующей в расследовании, ситуация абсолютно очевидна».

«Никто не утверждает, что сделано это было целенаправленно. Однако, учитывая установленные факты, в Баку ожидают, что российская сторона признается в сбитии азербайджанского борта, принесет официальные извинения азербайджанскому народу и проведет полноценное расследование, по итогу которого будут привлечены к ответственности все виновные», - сказано в сообщении.

Напомним, 25 декабря близ аэропорта Актау разбился пассажирский самолет Баку – Грозный авиакомпании Azerbaijan Airlines. Источником КазТАГ ранее была названа предварительная причина крушения – это попадание птицы в двигатель. Позднее хронологию событий источника КазТАГ подтвердил представитель Росавиации Артем Кореняко. Однако уже 26 декабря одно из центральных мировых СМИ – европейский телеканал Euronews сообщил о том, что причиной крушения самолета стала российская ракета. При этом, незадолго до этого казахстанский сенатор Андрей Лукин призвал не рассуждать публично про версию о подбитии разбившегося близ Актау самолета.

В Казахстане по факту крушения создана правительственная комиссия.

Тем временем жители Актау отправились сдавать кровь для пострадавших.

Руководство МВД и следственно-оперативная группа выехали на место крушения самолета.

Полный список пассажиров разбившегося самолета в Актау опубликовала авиакомпания AZAL, а представители государственных органов Азербайджана отбыли в Казахстан.

По сообщениям МЧС, 287 человек и 65 единиц техники находятся на месте крушения самолета в аэропорту Актау. По обновленным данным, пострадало 29 человек. В представленном списке выживших не оказалось граждан Казахстана.

Для расследования авиакатастрофы близ Актау генеральная прокуратура направила специальных прокуроров на место происшествия. МЧС также обновило номера горячей линии по авиакатастрофе.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с авиакатастрофой.

КазТАГ также сообщал, что казахстанцы несут цветы к посольству Азербайджана в Астане. Путин по согласованию с Токаевым направил в Актау самолет МЧС России.

Кроме того, сообщалось, что министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов прибыл в Мангистау для координации спасательных работ на месте авиакатастрофы. Медицинский груз для помощи пострадавшим в авиакатастрофе был отправлен из Актобе в Актау. Для помощи пострадавшим самолет санитарной авиации прибыл в Актау.

По последним официальным данным в результате крушения погибли 38 человек, в том числе шестеро граждан Казахстана, среди которых дети. Уже известны их имена.

26 декабря КазТАГ сообщал, что на место катастрофы вылетели представители производителя Embraer и CENIPA (Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий, Бразилия).

Также 26 декабря премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов заслушал информацию о работе правительственной комиссии по авиакатастрофе близ Актау и дал ряд поручений.

Вечером 26 декабря МЧС Казахстана сообщило, что из 38 погибших при авиакатастрофе близ Актау опознаны тела 10 человек.