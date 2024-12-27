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27.12.2024, 07:41

Учитель и зубной техник продавали наркотики и убивали свидетелей в Актобе

Новости Казахстана 0 901

История учителя и зубного техника в Актобе напомнила многим культовый сериал "Во все тяжкие". В ней не сразу можно разобраться, но в областном суде разобрались и вынесли приговор за изготовление, хранение и сбыт психотропных веществ в особо крупном размере, а также убийство человека, передает Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото: depositphotos.com
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В суде выяснилось, что учитель истории Ж. и зубной техник С. в арендованном гараже организовали нарколабораторию, где "варили" мефедрон, затем его сбывали в городе.

Позже к сбыту наркотиков они попытались привлечь еще одного человека, некоего Н., но он отказался. Последний был связан с гражданином Т., также знавшим о деятельности учителя и зубтехника.

В январе 2024 года Н. задержали за совершение административного правонарушения и приговорили к штрафу и 20 суткам ареста, а также возбудили уголовное дело за хранение наркотиков без цели сбыта.

Фигуранты дела, узнав об аресте Н., решили "убрать" Т., чтобы не обнаружилась связь между Т. и Н., которая в конечном итоге могла привести к их разоблачению.

"Ж. для осуществления своего преступного замысла, направленного на совершение убийства Т., решил привлечь С., заранее зная, что последний также заинтересован в сокрытии от органа уголовного преследования их общей деятельности по незаконному обороту психотропных веществ, проинструктировал С., а именно дал указание вооружиться ножом и по его знаку устранить Т. После чего 13 января 2024 года примерно в 17:30 они, осуществляя свой преступный замысел, направленный на совершение убийства, то есть противоправное умышленное причинение смерти Т., совершенное с целью скрыть другое преступление, а именно незаконный оборот психотропных веществ, обманным путем вывезли Т. в укромное место, где С. умышленно нанес ножом несколько ударов по телу Т., отчего последний умер на месте", – говорится в сообщении суда.

Учитель свою вину в предъявленном обвинении не признал и показал, что изготовлением и хранением психотропных веществ не занимался, не знал, чем С. занимается в гараже, Т. не убивал, не знал, что С. убил Т., к совершенным преступлениям не причастен.

Зубной техник также вину по всем обвинениям не признал, заявив, что в гараже изготавливал зубные протезы.

Суд признал смягчающими обстоятельствами одного из подсудимых привлечение к уголовной ответственности впервые, наличие малолетних детей. Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание, суд не установил.

"Суд признал подсудимых виновными и обоим назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 19 лет. С осужденных суд взыскал в пользу потерпевших по 10 миллионов тенге с каждого в качестве компенсации морального вреда", – сообщили в городском суде Актобе.

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