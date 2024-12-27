Казахстанец потерял 5 миллионов тенге во время перевода

Обычный банковский перевод обернулся для казахстанского бизнесмена неприятной неожиданностью: из-за сбоя во время транзакции деньги были отправлены на чужой счет. Вскоре выяснилось, что он стал жертвой мошенничества. Подробнее – в материале корреспондента Tengrinews.kz .

Фото ©️ Tengrinews.kz / Алихан Сариев

В середине ноября бизнесмен из Шымкента Джанибек Бекжанов совершил перевод денежных средств по работе. Однако бухгалтер Бекжанова столкнулся с проблемой – прямо во время транзакции компьютер неожиданно потух.

"18 ноября у нас был перевод средств с Bereke Вank на счет ИП в Kaspi Вank поставщику. Во время перевода выключился компьютер. Мне тут же позвонил бухгалтер и сообщил о случившемся, что погас компьютер во время перевода, и попросил проверить, "ушли" ли средства. Я зашел в банкинг, проверил – средства ушли, вроде бы все хорошо. Через час звоню поставщику и спрашиваю, получили ли деньги? Мне говорят – нет. Затем я проверил выписку из банка и отправил ее поставщику, который мне сообщает, что "деньги отправили не туда, номер счета не мой". Я тут же позвонил в банк и спросил, что произошло. Там мне сообщили, что произошел взлом и я столкнулся с мошенничеством", – поделился Бекжанов во время интервью с корреспондентом.

Предприниматель тут же попросил банк сделать возврат ушедших средств. Но оказалось, что деньги со счета далее перевели еще на другой счет.

"Позже я узнал, что таких случаев достаточно много. Сейчас мне в банке говорят, что все еще разбираются в ситуации. Что это точно мошенники, поскольку деньги с одного счета ушли на другой. И цепочку отследить сложно. Я лишь прошу вернуть мне утерянные средства. Я также обратился к правоохранителям", – поделился бизнесмен.

Редакция Tengrinews.kz также обратилась в Bereke Вank, где подтвердили факт мошенничества.

"Банк провел служебное расследование по заявлению клиента ТОО SHYMKENT CONCERT и установил, что в информационной системе технических сбоев не зафиксировано, нарушений со стороны банка, а также его работников не установлено. Действия с денежными средствами клиента были совершены третьими лицами – кибермошенниками. Данное дело расследуется ДП Шымкента. Со своей стороны банк готов сотрудничать со следствием, надеемся на решение вопроса в пользу клиента. Каждый случай индивидуален, мошенники не стоят на месте, используя новые технологии, придумывают все более изощренные методы обмана людей. С атаками на сервера отлично справляется периметровая защита банковской инфраструктуры. Слабое место находится у юридических лиц – рабочее место клиента", – прокомментировали в банке.

В департаменте полиции также подтвердили, что от казахстанского бизнесмена поступило заявление, которое уже передано в агентство по регулированию и развитию финансового рынка.