Триумфатор паралимпиады Давид Дегтярев женился на казашке

Обладатель золота Игр в Париже Давид Дегтярев отпраздновал свадьбу

Двукратный паралимпийский чемпион Давид Дегтярев отпраздновал свадьбу. Видео с праздника активно публикуются в социальных сетях. Известно, что ради этого важного события 28-летний спортсмен не смог лично присутствовать на церемонии вручения приза за звание лучшего параспортсмена Казахстана в 2024 году.

Фото: FRANCK FIFE/AFP via Getty Images.

Давид Дегтярев является одной из самых ярких фигур в казахстанском спорте. Его спортивный путь начался с крупного успеха на Азиатских параиграх 2018 года в Джакарте, где он поднял 157 килограммов и стал серебряным призером.

Настоящий триумф пришел в 2021 году, когда на Паралимпиаде в Токио Давид завоевал золотую медаль, подняв 174 килограмма. В 2024 году на Играх в Париже он улучшил свой результат до 188 килограммов, став первым двукратным паралимпийским чемпионом в истории Казахстана.

Фото: Департамент по маркетингу и коммуникациям Национального Паралимпийского Комитета Республики Казахстан

Кроме паралимпийских успехов, Дегтярев дважды становился чемпионом мира: в 2021 году в Тбилиси (178 кг) и в 2023 году в Дубае (180 кг). Также он установил новый рекорд, подняв 186 килограммов на Азиатских параиграх в Ханчжоу (Китай).