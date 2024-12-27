Криптокошельки с оборотом более 100 млн долларов США нашли у наркодилеров в Казахстане

В своем аккаунте в X он заявил, что усиливается борьба с организаторами наркобизнеса.

Главный прокурор страны провел Координационный совет, в рамках которого была озвучена следующая информация:

Выявлено 8 тыс. преступлений, из них 2,2 тыс. – по сбыту.

Привлечено к ответственности 4 тыс. лиц.

Ликвидировано 135 наркоканалов.

Задержаны восемь организаторов в разных регионах.

Так, при координации прокуратуры в Павлодаре пресечена деятельность иностранцев, занимавшихся производством наркотиков.

"У них установлены криптокошельки нескольких наркомагазинов, действующих на территории Казахстана и стран СНГ, с оборотом более 100 млн долларов США", – написал Асылов.

Кроме того, в рамках акции "Нашақорлыққа жол жоқ" уничтожено 47 тыс. граффити с рекламой наркотиков, возбуждено 426 уголовных дел, задержано 36 человек.

"Продолжим проект по созданию Таргетинг-центра для контроля химических веществ, используемых в наркобизнесе", – резюмировал Генпрокурор.

Отметим, что накануне, 26 декабря, вынесли приговор двум казахстанцам, учителю и дантисту, которые в гараже устроили нарколабораторию и убили человека, чтобы он не выдал их полиции.