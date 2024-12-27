Какие налоговые изменения ожидаются с 2025 года

В министерстве национальной экономики рассказали LS, какие налоговые изменения ожидаются в Казахстане с 1 января 2025 года.
В ответ на запрос редакции в ведомстве сообщили, что с нового года повышается ставка НДПИ для недропользователей на добытый уран.
"Данная отрасль является достаточно высокодоходной. Этому способствуют рост цен на уран и низкая себестоимость технологии добычи", – пояснили в министерстве.
Помимо этого, с нового года вводят следующие изменения:
"Данные дополнения направлены на привлечение частных инвестиций. Это увеличит долю МСБ, коммерциализацию результатов в данной отрасли, созданию новых организаций за частные деньги", – говорится в ответе на запрос.
В Миннацэкономики напомнили, что 28 августа 2024 года проект нового Налогового кодекса внесен на рассмотрение мажилиса.
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