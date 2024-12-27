Какие налоговые изменения ожидаются с 2025 года

В ответ на запрос редакции в ведомстве сообщили, что с нового года повышается ставка НДПИ для недропользователей на добытый уран.

"Данная отрасль является достаточно высокодоходной. Этому способствуют рост цен на уран и низкая себестоимость технологии добычи", – пояснили в министерстве.

Помимо этого, с нового года вводят следующие изменения:

указание исчерпывающего перечня документов, подтверждающих расходы на НИОКР;

расширение вычетов по КПН на опытно-конструкторские работы и создание научных центров при исследовательских университетах;

отнесение на вычеты расходов на НИОКР при наличии уведомления отраслевого госоргана;

уменьшение налогооблагаемого дохода в размере 50% от суммы расходов на НИОКР, а также на исключительные права на объекты интеллектуальной собственности у организаций высшего и послевузовского образования, научных организаций и стартап-компаний;

включение субъектами научной и научно-технической деятельности при применении льготы по освобождению по КПН в доходы по основной деятельности сумм финансирования по созданию научных центров для выполнения условия о получении 90% доходов по деятельности в соцсфере.

"Данные дополнения направлены на привлечение частных инвестиций. Это увеличит долю МСБ, коммерциализацию результатов в данной отрасли, созданию новых организаций за частные деньги", – говорится в ответе на запрос.

В Миннацэкономики напомнили, что 28 августа 2024 года проект нового Налогового кодекса внесен на рассмотрение мажилиса.