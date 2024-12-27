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27.12.2024, 12:13

Казахстанец ради безопасности детей принес домой находку у реки и оказался в суде

Новости Казахстана 0 803

Жителя области Ұлытау наказали штрафом за хранение незарегистрированного оружия, которое, по словам мужчины, было найдено им после паводков возле реки, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Иллюстративное фото: Tetiana Mykytiuk / Getty Images
Иллюстративное фото: Tetiana Mykytiuk / Getty Images
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело о незаконном хранении гражданином гладкоствольного огнестрельного оружия рассмотрел специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Жезказгана.

Согласно материалам дела, при обходе территории села Кенгир сотрудники полиции выявили факт хранения гражданином незарегистрированного ружья.

"На судебном заседании гражданин признал свою вину и пояснил, что оружие было найдено им возле реки после весенних паводков. Ради безопасности детей он принес его домой, а во время проверки добровольно передал оружие сотрудникам полиции", - отметили в суде.

По итогам баллистической экспертизы установлено, что это гладкоствольное охотничье ружье 16 калибра, пригодное для стрельбы. Его серийные номера были механически удалены.

Суд квалифицировал действия гражданина по ч.1 ст.482 КоАП РК. Суд вынес решение о наложении штрафа в размере 73 840 тенге, а также о конфискации охотничьего ружья, которое передано на хранение в управление полиции Жезказгана.

Добавим, что по ч.1 ст.482 КоАП РК незаконные приобретение, передача, реализация, хранение, ношение, перевозка не зарегистрированного в органах внутренних дел гладкоствольного, газового оружия и патронов к нему, электрического, метательного, охолощенного, сигнального, пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Джоуль, калибром более 4,5 миллиметра, основных (составных) частей к нему влекут штраф на физических лиц в размере 20 МРП (73 840 тенге), на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере 25 МРП (92 300 тенге), на субъектов среднего предпринимательства - в размере 30 МРП (110 760 тенге), на субъектов крупного предпринимательства - в размере 40 МРП (147 680 тенге), с конфискацией оружия, а также основных (составных) частей к нему.

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