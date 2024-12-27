Новые штрафы за нарушение ПДД одобрили сенаторы

Фото: Алмаз Толеке и Гульша Рысканова

Очередные поправки в Кодекс об административных правонарушениях были одобрены сегодня сенатом парламента РК.

Какие нормы ужесточат

Статья 593 будет дополнена частью 1-2 следующего содержания: «Перевозка пассажиров вне кабины (салона) транспортного средства, а равно допущение их высовывания в оконные проёмы и люки транспортного средства, открывание дверей во время движения влекут штраф в размере 10 МРП».

Штрафовать начнут и инвалидов за выезд на встречку. За данное прегрешение по статье 596 полагается лишение прав на полгода. Но инвалидов лишать водительских удостоверений нельзя. В итоге решено взимать с них 30 МРП.

В свою очередь, в случае выезда на встречную полосу с попаданием в ДТП (без пострадавших) водителей будут лишать прав на 9 месяцев.

За непредоставление преимущества машинам медиков или оперативников по статье 598 штрафовать водителей станут не на 7, а на 20 МРП. За повторное нарушение — не на 15, а на 40. Причём штраф можно будет заменить на общественные работы в течение 20 часов.

Ужесточат ответственность и за нарушение правил пересечения ж/д переездов. Ранее по статье 607 за это полагался штраф 10 МРП, теперь же нерадивым водителям придётся раскошелиться на 20 МРП. А если автомобилист устроит при этом аварию (опять-таки без пострадавших), ему будет грозить 9 месяцев лишения прав.

Ну и наконец, пешеходов и самокатчиков, как иных участников дорожного движения, за повторное в течение года нарушение правил, результатом которого стала авария, в качестве альтернативного наказания станут привлекать к общественным работам на срок 20 часов. Кстати, пассажиров авто, высовывающихся из окон или люков, тоже будут штрафовать на 10 МРП. Для этого внесут изменения в статью 615.

Какие будут послабления

Вместе с ужесточением наказания за некоторые виды нарушений ПДД пропишут в Адмкодексе и послабления.

К примеру, за неоплаченную платную парковку штрафовать будут не на 3, а на 1 МРП. За повторное аналогичное нарушение не на 5, а на 2 МРП (статья 597). К слову, адмответственность за данное нарушение депутаты и вовсе предлагали исключить из кодекса. Мол, взаимоотношения парковщиков и водителей — чистый бизнес. И решать вопросы, возникающие между ними, нужно в гражданско-правовом поле. Но, видимо, бизнес этот государством нашим очень любим. Норму сгладили и всё-таки оставили.

И самое, пожалуй, главное — за ДТП без пострадавших теперь не будут лишать прав на полгода. Водитель сможет заплатить только штраф 20 МРП. А лишение, правда уже на 9 месяцев, будет полагаться за повторную аварию в течение года или происшествие с пострадавшими. Для этого подкорректируют статью 610 КоАП РК.

Помимо этого, в Адмкодексе пропишут ответственность за выброс отходов вне специально установленных мест (привет мусоровозам, разгружающимся в полях или оврагах), а также за нарушение некоторых требований к автомобильным перевозчикам.

Когда заработают изменения в КоАП

Поправки направлены на подпись президенту, и не исключено, что вступят в силу в январе 2025 года.