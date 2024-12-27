Стало известно, что еще одна казахстанская авиакомпания приостановила полеты в Россию, подробнее рассказывает Tengri Travel .

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Авиакомпания Qazaq Air вынуждена временно приостановить выполнение авиарейсов по маршруту Астана - Екатеринбург в период с 28 декабря 2024 года по 27 января 2025 года, сообщили в пресс-службе.

"Приостановление рейсов осуществлено для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажа по итогам постоянно проводимой оценки рисков полетов Россию. Авиакомпания продолжит выполнение рейсов в Омск и Новосибирск, которые в настоящее время продолжают соответствовать критериям оценки рисков QAZAQ AIR. Возобновление авиарейсов в Екатеринбург будет осуществлено по итогам повторной оценки рисков", - сообщили в компании.

Уточняется, что пассажирам отмененных рейсов будет обеспечен возврат полной стоимости авиабилетов и предложено бесплатное перебронирование на альтернативные авиарейсы перевозчика.

Отметим, что ранее казахстанкая авиакомпания Air Astana приостановила полеты в Россию. Тогда перевозчик сообщил, что "по причине прекращения страхового покрытия коммерческих полетов из/в Россию и над ее территорией все полеты по данному направлению приостановлены".