Новые правила покупки долларов вступают в силу с 1 января для компаний

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Таким образом, если юридическое лицо-резидент планирует купить безналичную валюту на сумму более 50 000 долларов в течение одного рабочего дня, то оно в обязательном порядке должно предоставить в банк валютный договор и указать цель покупки.



Если в течение 10 дней часть валюты приобретенной компанией не будет использована, то она должна продать ее обратно. Данное требование охватывает ту часть заявок компании, сумма которых в общей сложности превышает 50 000 долларов.



При покупке валюты в течение одного рабочего дня все заявки клиента будут объединены в общую сумму независимо от заявленных целей приобретения. Для предотвращения случаев, когда клиенты подают несколько заявок с общим объемом свыше 50 000 долларов, банк теперь будет требовать предоставление валютного договора для каждой отдельной заявки независимо от ее размера. Если необходимые документы не будут представлены, банк откажет в проведении сделки.



Также изменения коснутся перевода денег в иностранной валюте в другой банк. В заявке на перевод личных средств клиент обязан указать дату приобретения иностранной валюты, а также номер и дату валютного договора. В случае отсутствия этих данных банк откажется осуществить перевод.



Как отметили в Нацбанке, данные изменения позволят контролировать крупные валютные операции и предотвратят незаконный вывод средств за пределы страны.