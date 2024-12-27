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27.12.2024, 13:45

Информация о смерти Сары Назарбаевой не соответствует действительности - пресс-секретарь

Новости Казахстана 0 900

Информация о смерти Сары Назарбаевой не соответствует действительности, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом сообщил советник-пресс-секретарь Первого Президента Республики Казахстан Айдос Укибай.

Сара Назарбаева
Сара Назарбаева

"На запрос журналистов ряда отечественных СМИ относительно Сары Алпысовны хочу заявить, что распространяемая в сети информация о ее кончине не соответствует действительности", - написал Айдос Укибай в соцсети X.

Сара Назарбаева (девичья фамилия Конакаева) родилась 12 февраля 1941 года в Карагандинской области. Она вышла замуж за Нурсултана Назарбаева в 1962 году. Через год у молодой пары родилась дочь Дарига. Вскоре на свет появились Динара и Алия Назарбаевы.

Пока дочери росли, Сара Назарбаева редко появлялась на публике. Как только дети стали самостоятельными, она активно занялась общественной деятельностью. С февраля 1992 года она являлась основателем и президентом Международного детского благотворительного фонда "Бобек" ("Малыш").

Летом 1994 года она стала президентом фонда "SOS - детские деревни Казахстана". В 1999 году возглавила попечительский совет благотворительного фонда "Демография".

За выдающиеся заслуги в области благотворительности и милосердия Сара Назарбаева удостоена множества наград международных организаций. Среди них такие весомые, как Международная премия Всемирной организации здравоохранения им. Ихсана Дограмачи, международная премия Unity, премия "Курманджан Датка". Она удостоена золотой медали имени Чингиза Айтматова "За великий вклад в философию самопознания". Из рук Софи Лорен Сара Назарбаева получила международную премию "Золотое сердце", учрежденную Красным Крестом России и вручаемую за многолетнюю деятельность, направленную на поддержку подрастающего поколения.

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