"Скрыть уже ничего невозможно": казахстанка-пилот высказалась о расследовании авиакатастрофы близ Актау

Казахстанская женщина-пилот Тоты Амирова высказала свое экспертное мнение касательно крушения самолета близ Актау и проводимом расследовании, опубликовав пост в Facebook, передает NUR.KZ.
"В комиссию по расследованию может входить не только производитель самолета - Бразилия, но и вполне официально могут войти представители страны производителя двигателей - GE (США), так как некоторые страны активно муссируют версию попадания птиц в двигатели.
Кроме того, многие граждане переживают, что комиссия может скрыть реальную причину авиапроисшествия. Но я уверена, что в наших реалиях скрыть уже ничего невозможно. За несколько лет технологии шагнули достаточно далеко, и в современных самолетах информация из "черного ящика" дублируется на серверах, а в некоторых авиакомпаниях сразу ведется онлайн запись из "черных ящиков", поэтому уничтожить их вряд ли получится", - считает Тоты Амирова.
Кроме этого, по словам эксперта, записи переговоров между диспетчером и пилотами можно послушать даже в режиме реального времени, и они записываются на электронных носителях.
"Волокитить тоже нет резона, так как есть законные сроки, которые надо соблюдать, чтобы ИКАО не прислало замечание и чтобы опять не попасть в "черный список", - резюмировал она.
Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет, летевший из Баку в Грозный. На борту самолета находилось 69 человек, из них 5 членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.
Известно, что погибли 38 человек, находившихся на борту самолета. Все шесть казахстанцев, летевших на борту, числятся погибшими. МЧС обнародовало имена погибших казахстанцев, среди них есть ребенок.
К расследованию трагедии приступили полиция и правительственная комиссия. Вчера в Казахстан прибыла делегация из Азербайджана, которая также займется расследованием причин трагедии. Помимо этого, к расследованию подключились и представители производителя воздушного судна Embraer и Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии.
Между тем некоторые СМИ пишут, что самолет мог упасть из-за работы российского ПВО. В частности, издание Euronews писало, что причиной авиакатастрофы могла стать российская ракета над Грозным, выпущенная во время отражения атаки беспилотниками.
Издание Anadolu Agency вместе с Euronews получило подтверждение от источников в Азербайджане о том, что крушение самолета близ Актау вызвано российской системой противовоздушной обороны.
При этом вице-министр Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что опровергнуть или подтвердить ни одну из версий до завершения расследования нельзя.
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