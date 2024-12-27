"Скрыть уже ничего невозможно": казахстанка-пилот высказалась о расследовании авиакатастрофы близ Актау

Место крушения самолета компании Azerbaijan Airlines. Фото: Issa Tazhenbayev / Anadolu via Getty Images

Тоты Амирова сообщила, что не все вправе комментировать, так как расследованием занимается спецкомиссия, но некоторые моменты она все же озвучила.

"В комиссию по расследованию может входить не только производитель самолета - Бразилия, но и вполне официально могут войти представители страны производителя двигателей - GE (США), так как некоторые страны активно муссируют версию попадания птиц в двигатели.

Кроме того, многие граждане переживают, что комиссия может скрыть реальную причину авиапроисшествия. Но я уверена, что в наших реалиях скрыть уже ничего невозможно. За несколько лет технологии шагнули достаточно далеко, и в современных самолетах информация из "черного ящика" дублируется на серверах, а в некоторых авиакомпаниях сразу ведется онлайн запись из "черных ящиков", поэтому уничтожить их вряд ли получится", - считает Тоты Амирова.

Кроме этого, по словам эксперта, записи переговоров между диспетчером и пилотами можно послушать даже в режиме реального времени, и они записываются на электронных носителях.

"Волокитить тоже нет резона, так как есть законные сроки, которые надо соблюдать, чтобы ИКАО не прислало замечание и чтобы опять не попасть в "черный список", - резюмировал она.

Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет, летевший из Баку в Грозный. На борту самолета находилось 69 человек, из них 5 членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

Известно, что погибли 38 человек, находившихся на борту самолета. Все шесть казахстанцев, летевших на борту, числятся погибшими. МЧС обнародовало имена погибших казахстанцев, среди них есть ребенок.

К расследованию трагедии приступили полиция и правительственная комиссия. Вчера в Казахстан прибыла делегация из Азербайджана, которая также займется расследованием причин трагедии. Помимо этого, к расследованию подключились и представители производителя воздушного судна Embraer и Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии.

Между тем некоторые СМИ пишут, что самолет мог упасть из-за работы российского ПВО. В частности, издание Euronews писало, что причиной авиакатастрофы могла стать российская ракета над Грозным, выпущенная во время отражения атаки беспилотниками.

Издание Anadolu Agency вместе с Euronews получило подтверждение от источников в Азербайджане о том, что крушение самолета близ Актау вызвано российской системой противовоздушной обороны.

При этом вице-министр Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что опровергнуть или подтвердить ни одну из версий до завершения расследования нельзя.