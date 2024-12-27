Почему Казахстан возглавляет расследование крушения самолета в Актау

Крушение самолета Azerbaijan Airlines в Актау стало поводом для запуска сложного расследования по международным стандартам. Как распределяются роли между странами, почему Казахстан возглавит следствие, и какие права есть у Азербайджана и России, разбирался корреспондент Tengrinews.kz .

Фото из архива Lada.kz

Общие правила расследования авиационных происшествий регламентированы в статье 26 Конвенции о международной гражданской авиации (ИКАО). Главная цель расследования, как правило, не поиск виновных в авиакатастрофе или инциденте, а определение причины, чтобы в будущем предотвратить подобные случаи. Процедура расследования происшествий с гражданской авиацией подробно изложена в приложении 13 Конвенции. Именно согласно положением международного документа, расследованием авиакатастрофы с самолетом авиакомпании Azerbaijan Airlines займется Казахстан.

"В соответствии со статьей 38 Конвенции государство, на территории которого произошло происшествие, назначает расследование. Государству, в котором зарегистрировано воздушное судно, предоставляется возможность назначить наблюдателей для присутствия при расследовании. В тоже время, государство, проводящее расследование, направляет этому государству отчет и заключение о расследовании", - говорится в документе.

Также, страна, где произошло авиационное происшествие, может передать целиком или частично право его расследования другому государству или региональной организации.

Согласно конвенции, государство, проводящее расследование, должно назначить уполномоченного по расследованию, провести всестороннее следствие, найти и расшифровать содержимое бортовых самописцев.

Страны, чьи граждане погибли или получили серьезные телесные повреждения в результате происшествия, могут назначить эксперта, который имеет право посещать место инцидента, получать информацию о ходе расследования и ознакомиться с финальным отчетом.

При этом страна регистрации, эксплуатанта, разработчика или производителя самолета имеет право посещать место авиационного происшествия, осматривать обломки, получать полный доступ ко всем вещественным доказательствам и документам, имеющим отношение к делу, участвовать в считывании записей с бортовых самописцев и принимать участие в анализе причин произошедшего. При этом страна, где произошло происшествие, не обязана передавать стране регистрации или производителя бортовые самописцы.

В случае с авиакатастрофой в Актау, унесшей жизни 38 человек, для расследования трагедии правительством Казахстана создана межведомственная следственно-оперативная группа под руководством Генеральной прокуратуры Казахстана. В ее состав вошли специалисты транспортной прокуратуры, МВД и МЧС. Возглавляет межведомственную комиссию Канат Бозумбаев, вице-премьер-министр Казахстана.

Азербайджан и Россия будут допущены к расследованию авиакатастрофы в Актау. Однако, в криминалистическом расследовании происшествия специалисты этих стран не будут участвовать.

В настоящее время каких-то конкретных и однозначных версий причин авиакатастрофы еще нет. По словам заместителя премьер-министра Канат Бозумбаева, пока официальные лица не собираются реагировать на какие-либо утверждения СМИ о причинах авиакатастрофы, так как не понимают на каких источниках это основано.

Между тем, в информационно пространстве муссируется несколько версий трагического происшествия. По одной из них, причиной крушения пассажирского самолета мог стать украинский БПЛА. На такую мысли навели множественные повреждения в хвостовой части борта. По другой версии, самолет могла повредить российская ракета "земля-воздух", когда тот находился в воздушном пространстве Российской Федерации. По первоначальной версии, причиной авиакатастрофы могло стать столкновение воздушного судна с птицами. Еще одна предполагаемая причина - взрыв газового баллона внутри салона самолета.

Свет на причины авиакатастрофы должны пролить данные с бортовых самописцев, которые уже найдены. Вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев рассказал когда они будут вскрыты и расшифрованы. По его словам, решение по "черным ящикам" примет комиссия по расследованию авиакатастроф.

"Сейчас этот процесс продолжается: собираются фрагменты, детали, выстраивается общая картина. Эксперты, включая представителей страны-производителя (Бразилия) и авиаперевозчика Embraer, прилетают 27 декабря. Когда все участники соберутся, они примут решение о способе расшифровки данных. Таков установленный алгоритм", - сказал он.

На сегодняшний день уже известно, что у самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, потерпевшего крушение в Казахстане, отказали системы управления, руль высоты и элероны.