18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
521.81
543.67
5.05
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
27.12.2024, 16:09

Почему Казахстан возглавляет расследование крушения самолета в Актау

Новости Казахстана 0 862

Крушение самолета Azerbaijan Airlines в Актау стало поводом для запуска сложного расследования по международным стандартам. Как распределяются роли между странами, почему Казахстан возглавит следствие, и какие права есть у Азербайджана и России, разбирался корреспондент Tengrinews.kz.

Фото из архива Lada.kz
Фото из архива Lada.kz

Общие правила расследования авиационных происшествий регламентированы в статье 26 Конвенции о международной гражданской авиации (ИКАО). Главная цель расследования, как правило, не поиск виновных в авиакатастрофе или инциденте, а определение причины, чтобы в будущем предотвратить подобные случаи. Процедура расследования происшествий с гражданской авиацией подробно изложена в приложении 13 Конвенции. Именно согласно положением международного документа, расследованием авиакатастрофы с самолетом авиакомпании Azerbaijan Airlines займется Казахстан.

"В соответствии со статьей 38 Конвенции государство, на территории которого произошло происшествие, назначает расследование. Государству, в котором зарегистрировано воздушное судно, предоставляется возможность назначить наблюдателей для присутствия при расследовании. В тоже время, государство, проводящее расследование, направляет этому государству отчет и заключение о расследовании", - говорится в документе.

Также, страна, где произошло авиационное происшествие, может передать целиком или частично право его расследования другому государству или региональной организации.

Согласно конвенции, государство, проводящее расследование, должно назначить уполномоченного по расследованию, провести всестороннее следствие, найти и расшифровать содержимое бортовых самописцев.

Страны, чьи граждане погибли или получили серьезные телесные повреждения в результате происшествия, могут назначить эксперта, который имеет право посещать место инцидента, получать информацию о ходе расследования и ознакомиться с финальным отчетом.

При этом страна регистрации, эксплуатанта, разработчика или производителя самолета имеет право посещать место авиационного происшествия, осматривать обломки, получать полный доступ ко всем вещественным доказательствам и документам, имеющим отношение к делу, участвовать в считывании записей с бортовых самописцев и принимать участие в анализе причин произошедшего. При этом страна, где произошло происшествие, не обязана передавать стране регистрации или производителя бортовые самописцы.

В случае с авиакатастрофой в Актау, унесшей жизни 38 человек, для расследования трагедии правительством Казахстана создана межведомственная следственно-оперативная группа под руководством Генеральной прокуратуры Казахстана. В ее состав вошли специалисты транспортной прокуратуры, МВД и МЧС. Возглавляет межведомственную комиссию Канат Бозумбаев, вице-премьер-министр Казахстана.

Азербайджан и Россия будут допущены к расследованию авиакатастрофы в Актау. Однако, в криминалистическом расследовании происшествия специалисты этих стран не будут участвовать.

В настоящее время каких-то конкретных и однозначных версий причин авиакатастрофы еще нет. По словам заместителя премьер-министра Канат Бозумбаева, пока официальные лица не собираются реагировать на какие-либо утверждения СМИ о причинах авиакатастрофы, так как не понимают на каких источниках это основано.

Между тем, в информационно пространстве муссируется несколько версий трагического происшествия. По одной из них, причиной крушения пассажирского самолета мог стать украинский БПЛА. На такую мысли навели множественные повреждения в хвостовой части борта. По другой версии, самолет могла повредить российская ракета "земля-воздух", когда тот находился в воздушном пространстве Российской Федерации. По первоначальной версии, причиной авиакатастрофы могло стать столкновение воздушного судна с птицами. Еще одна предполагаемая причина - взрыв газового баллона внутри салона самолета.

Свет на причины авиакатастрофы должны пролить данные с бортовых самописцев, которые уже найдены. Вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев рассказал когда они будут вскрыты и расшифрованы. По его словам, решение по "черным ящикам" примет комиссия по расследованию авиакатастроф.

"Сейчас этот процесс продолжается: собираются фрагменты, детали, выстраивается общая картина. Эксперты, включая представителей страны-производителя (Бразилия) и авиаперевозчика Embraer, прилетают 27 декабря. Когда все участники соберутся, они примут решение о способе расшифровки данных. Таков установленный алгоритм", - сказал он.

На сегодняшний день уже известно, что у самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, потерпевшего крушение в Казахстане, отказали системы управления, руль высоты и элероны.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Природа отдохнула: как живет внучка Высоцкого - уже родила семерых и уехала из РоссииНовости Мира
16.12.2024, 17:47 0
Суд принял решение по часовому поясу в КазахстанеНовости Казахстана
18.12.2024, 11:53 0
Казахстанца арестовали и лишили прав из-за наклейки на автоНовости Казахстана
28.11.2024, 18:08 0
Россиянин побывал в деревне в Польше и описал ее фразой «чтоб я так жил»Новости Мира
23.12.2024, 08:09 0
Россиянин побывал в польской столовой и описал увиденное словами «нам поляков не понять»Новости Мира
16.12.2024, 14:20 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...