В Казахстане активно скупают доллары

По данным Нацбанка, в ноябре 2024 года казахстанцы потратили на покупку иностранной валюты 256,3 млрд тенге, что на 18,2% больше показателей за январь текущего года.

В основном население скупало доллары – 228,1 млрд тенге (+20% в сравнении с январем). Стоит отметить, что в октябре на эти цели население потратило 170,1 млрд тенге.

В разрезе регионов американскую валюту активно покупали в Алматы – 63,7 млрд тенге, Шымкенте – 57,5 млрд тенге, Астане – 27,3 млрд тенге.

Что касается евро, то на него казахстанцы потратили 22,9 млрд тенге (+6,02%), тогда как на рубль – 4,9 млрд тенге (+2,1%).

Наибольший объем продаж российской валюты приходится на ВКО – 872,4 млн тенге и Карагандинскую область – 825,8 млн тенге.

Также увеличился спрос на китайский юань – в 1,8 раза: с 67,8 млн до 124 млн тенге.