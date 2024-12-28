Дорогие активы: как подготовиться к декларированию доходов

В документе должны быть отражены активы и имущество по состоянию на 31 декабря 2024 года. В КГД отметили, что для достоверного представления декларации рекомендуется:

нотариально заверить договоры займов;

разместить на банковских счетах либо других финансовых инструментах наличные денежные средства свыше 10 тыс. МРП;

имущество стоимостью свыше 1 тыс. МРП (культурные ценности, драгоценности, антиквариат, биологические активы и др.) оценить у независимого эксперта (отражается по желанию).

Вместе с тем перед заполнением документа казахстанцам рекомендуют самостоятельно пройти проверку отдельных активов в Казахстане на следующих сайтах:

В КГД напомнили, что отчитаться необходимо с 1 января по 15 сентября 2025 года.