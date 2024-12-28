Дорогие активы: как подготовиться к декларированию доходов

Казахстанцы, владеющие активами за рубежом, сделавшие крупные покупки свыше 20 тыс. МРП (74 млн тенге) в течение 2024 года, а также получившие доход, облагаемый самостоятельно, должны сдать входную декларацию (форма 250.00). В Комитете госдоходов рассказали, как нужно подготовиться к отчету, передает LS.
В документе должны быть отражены активы и имущество по состоянию на 31 декабря 2024 года. В КГД отметили, что для достоверного представления декларации рекомендуется:
Вместе с тем перед заполнением документа казахстанцам рекомендуют самостоятельно пройти проверку отдельных активов в Казахстане на следующих сайтах:
В КГД напомнили, что отчитаться необходимо с 1 января по 15 сентября 2025 года.
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