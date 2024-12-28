Российский боец заработал более 200 млн тенге на сельском хозяйстве в Казахстане

В интервью YouTube-каналу «Ушатайка» он рассказал, как ему удалось заработать около полумиллиона долларов на сельском хозяйстве.

Как всё начиналось

Вартанян отметил, что вложения в бизнес составили $100 тысяч. Основное направление — выращивание чечевицы. Уже после первого урожая удалось собрать лишь 1/5 запланированного объёма, но доход составил $165 тысяч.

"Заработали нормально," — отметил Эдуард с улыбкой, уточнив, что прибыль составила около полумиллиона долларов, как и планировалось.

Почему сельское хозяйство?

Решение заняться сельским хозяйством было связано с опытом отца Вартаняна в этой сфере. Сам боец прошёл обучение на агронома и решил внести свой вклад в семейный бизнес.

"Отец давно в сельском хозяйстве, а я решил помочь. Всё очень просто," — поделился Вартанян.

Роль погоды

Эдуард подчеркнул, что успех в сельском хозяйстве во многом зависит от погодных условий, особенно для неорошаемых земель.