Зеленский возложил ответственность за трагедию под Актау на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский сделал публикацию в соцсетях, где заявил об ответственности России за авиакатастрофу в актауском аэропорту, передает NUR.KZ .

Фото: AP nuotr.

Соответствующий пост на трех языках – английском, украинском и азербайджанском – он опубликовал в соцсети X (бывший Twitter).

Появляется все больше подробностей относительно ужасной катастрофы рейса "Азербайджанских авиалиний". Я выражаю свои соболезнования (президенту Азербайджана – прим. ред.) Алиеву и народу Азербайджана. Каждая человеческая жизнь ценна, и каждая потеря жизни заслуживает тщательного расследования для установления истины. Мы видим, как четкие визуальные доказательства на месте крушения указывают на ответственность России за трагедию. Если Россия решит распространять ложь так же, как она это делала в случае с MH17 (авиакатастрофа в Донецкой области 2014 года – прим. ред.), нам нужно будет консолидировать все международное давление на Москву, чтобы установить правду и обеспечить ответственность, - говорится в заявлении Зеленского.

Напомним, в четверг, на следующий день после катастрофы, стали появляться сведения о причастности России к ЧП.

Так, издание Euronews со ссылкой на источник в правительстве Азербайджана сообщило, что причиной трагедии под Актау стала российская ракета над Грозным. Об этом же сообщило турецкое издание Anadolu.

В самом Кремле призывали не обсуждать "гипотезы" и не торопиться с выводами о причинах крушения самолета.

Позднее с заявлением о "внешнем вмешательстве", приведшем к катастрофе, высказались компания-перевозчик Azerbaijan Airlines и министр транспорта Азербайджана.

Глава Росавиации Дмитрий Ядров в пятницу днем заявил, что над Грозным и Владикавказом в день катастрофы вводился особый режим из-за атак украинских беспилотников.

Украинские боевые беспилотники в это время предпринимали террористические атаки на гражданскую инфраструктуру в городах Грозный и Владикавказ. В связи с этим в районе аэропорта Грозный вводился режим "Ковер", предусматривающий немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства, - сказал Ядров.

Авиакатастрофа с самолетом Embraer близ Актау

25 декабря в аэропорту Актау потерпел крушение самолет, летевший из Баку в столицу Чечни - город Грозный. На борту самолета находилось 69 человек, из которых пятеро - члены экипажа. Среди пассажиров было 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

На данный момент известно, что погибли 38 человек, находившихся на борту самолета. Все шесть казахстанцев, летевших на борту, числятся погибшими. МЧС обнародовало имена погибших казахстанцев, среди них есть ребенок.

Накануне врачи областной многопрофильной больницы Мангистау рассказали о состоянии пострадавших в авиакатастрофе под Актау: сообщалось, что в реанимации остаются шесть человек.

Также сообщалось, что авиакомпания Azerbaijan Airlines приостановила полеты в ряд городов России.