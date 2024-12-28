Мухаммед вытеснил Алихана: названы самые популярные имена детей в Казахстане

В Бюро национальной статистики рассказали, какие имена стали самыми распространенными среди новорожденных в 2024 году в Казахстане, передаёт Ulysmedia.kz .

Фото: Pixabay

В 2024 году, по сравнению с предыдущим годом, в списке популярных имен мальчиков произошли изменения: из топ-10 выбыло имя Нұрислам. Лидером среди имен стал Мұхаммед, который вытеснил с первой позиции имя Алихан, занимавшее первое место на протяжении последних 10 лет (с 2014 года).

Топ-10 имен среди мальчиков:

Мұхаммед Айсұлтан Алихан Мухаммад Омар Алдияр Амир Алан Али Хамза

Среди девочек в 2024 году в первую десятку вошло имя Мариям, вытеснив из списка имя Амина.

Топ-10 имен среди девочек: