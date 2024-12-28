Патрульный полицейский умилил алматинцев

Фото: Polisia.kz

По данным полиции, в социальных сетях появилось множество роликов с его участием, где авторы видео подчеркивают его внимательность, вежливость и профессионализм.

Сарсебек служит в органах внутренних дел с 2020 года и в настоящее время занимает должность командира взвода. Его грамотность и высокий уровень работы стали хорошей основой для карьерного роста. Сегодня Мерей Сарсебек не только успешно исполняет свои обязанности, но и выступает в роли наставника, обучая молодых стражей порядка защищать граждан с полной самоотдачей. Я уверен, что эти качества старший лейтенант Сарсебек перенял у своего отца – ныне ветерана МВД, - охарактеризовал образцового сотрудника начальник местной полицейской службы ДП Алматы Серик Шумаев.

Как и многие его коллеги, в новогоднюю ночь Мерей Сарсебек будет на службе, обеспечивая правопорядок и безопасность в крупнейшем мегаполисе Казахстана.