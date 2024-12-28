Патрульный полицейский умилил алматинцев

Старший лейтенант полиции Мерей Сарсебек стал настоящим героем в глазах жителей Алматы, передает Liter.kz.
По данным полиции, в социальных сетях появилось множество роликов с его участием, где авторы видео подчеркивают его внимательность, вежливость и профессионализм.
Сарсебек служит в органах внутренних дел с 2020 года и в настоящее время занимает должность командира взвода. Его грамотность и высокий уровень работы стали хорошей основой для карьерного роста. Сегодня Мерей Сарсебек не только успешно исполняет свои обязанности, но и выступает в роли наставника, обучая молодых стражей порядка защищать граждан с полной самоотдачей. Я уверен, что эти качества старший лейтенант Сарсебек перенял у своего отца – ныне ветерана МВД, - охарактеризовал образцового сотрудника начальник местной полицейской службы ДП Алматы Серик Шумаев.
Как и многие его коллеги, в новогоднюю ночь Мерей Сарсебек будет на службе, обеспечивая правопорядок и безопасность в крупнейшем мегаполисе Казахстана.
Полиция переведена на усиленный вариант несения службы, и наша главная задача – не позволить ничему омрачить праздничное настроение граждан. Когда меня спрашивают, в чем секрет моего успеха, я отвечаю: это вежливое, внимательное и корректное отношение, отзывчивость и человечность. Где есть возможность, я предупрежу, объясню, вникну в ситуацию. Если человек мне благодарен, мне на душе приятно, - сказал Сарсебек.
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