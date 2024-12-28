Токаев сделал заявление об авиакатастрофе в Актау

Провокации и фейки в связи с авиакатастрофой с участием самолета Embraer 190 авиакомпании AZAL (Azerbaijan Airlines) в городе Актау в Казахстане не должны быть допущены. К этому призвал президент республики Касым-Жомарт Токаев, его слова приводит пресс-служба главы государства в Telegram, передает Lenta.ru