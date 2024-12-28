Пощечиной правосудию и демократии назвали уголовное дело против Жанны Уразбаховой

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Когда адвокатам затыкают рот, это не просто нарушение закона — это пощечина правосудию и демократии! Преследование адвоката за критику системного беззакония в органах досудебного расследования – явление недопустимое и опасное. Сегодняшние новости буквально кричат о попытке уничтожить профессиональную свободу адвоката Жанны Уразбаховой, против которой возбуждено уголовное дело. Сам факт, что адвокату инкриминируют разглашение данных досудебного расследования по статье 423 УК РК, показывает: кому-то выгодно заставить нас замолчать!, - написал Мурат Адам на своей странице в Facebook.

КазТАГ ранее сообщал, что на адвокатов из Алматы Жанну Уразбахову и Габита Бекитаева возбуждены уголовные дела по факту разглашения данных досудебного следствия.

Они являются защитниками бывшей супруги олигарха основателя Bazis-A Александра Беловича. Жанна Уразбахова связывает информационную атаку, фейки и уголовное дело против нее с именно этим следствием.

Начатое уголовное дело в отношении меня незаконное, по той просто причине, что материалы уголовного дела я не видела, я с ними не ознакомлена, как я могу их разглашать? Следствие еще идет. И главное, я не давала никакую подписку о неразглашении тайны досудебного расследования, а без этой подписки, никто не может меня ни в чем-то подозревать, - ответила Уразбахова на эту информацию.

Она добавила, что готовится жалоба в прокуратуру.