Пощечиной правосудию и демократии назвали уголовное дело против Жанны Уразбаховой

Адвокат Мурат Адам прокомментировал возбуждение уголовного дела против его коллеги Жанны Уразбаховой в Алматы, передает КазТАГ.
Когда адвокатам затыкают рот, это не просто нарушение закона — это пощечина правосудию и демократии! Преследование адвоката за критику системного беззакония в органах досудебного расследования – явление недопустимое и опасное. Сегодняшние новости буквально кричат о попытке уничтожить профессиональную свободу адвоката Жанны Уразбаховой, против которой возбуждено уголовное дело. Сам факт, что адвокату инкриминируют разглашение данных досудебного расследования по статье 423 УК РК, показывает: кому-то выгодно заставить нас замолчать!, - написал Мурат Адам на своей странице в Facebook.
КазТАГ ранее сообщал, что на адвокатов из Алматы Жанну Уразбахову и Габита Бекитаева возбуждены уголовные дела по факту разглашения данных досудебного следствия.
Они являются защитниками бывшей супруги олигарха основателя Bazis-A Александра Беловича. Жанна Уразбахова связывает информационную атаку, фейки и уголовное дело против нее с именно этим следствием.
Начатое уголовное дело в отношении меня незаконное, по той просто причине, что материалы уголовного дела я не видела, я с ними не ознакомлена, как я могу их разглашать? Следствие еще идет. И главное, я не давала никакую подписку о неразглашении тайны досудебного расследования, а без этой подписки, никто не может меня ни в чем-то подозревать, - ответила Уразбахова на эту информацию.
Она добавила, что готовится жалоба в прокуратуру.
Самое жестокое – это реакция системы на наши попытки добиться справедливости. Писать жалобы и ходатайства, которые остаются без ответа, значит, бороться с глухой стеной. Единственный путь — говорить об этом публично, в соцсетях и СМИ, чтобы разбудить общество! Это не просто право — это обязанность адвоката в условиях правовой и демократической страны. Как можно оправдать норму, которая обязывает защитника просить разрешение у прокурора, чтобы рассказать правду? Какой прокурор добровольно даст согласие разоблачить собственное беззаконие? Это даже не абсурд — это издевательство над здравым смыслом, - пишет Мурат Адам.
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