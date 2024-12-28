Как мать-героиня из Казахстана стала звездой азиатского бокса

В начале декабря в тайском Чиангмае казахстанская боксерша Айгерим Саттибаева завоевала бронзовую медаль чемпионата Азии в весовой категории до 48 кг. Удивительно, но помимо успехов на ринге Айгерим воспитывает пятерых детей, сообщает Offside.kz .

Фото: Olympic.kz

Айгерим Саттибаева: мать пятерых детей и бронзовый призер чемпионата Азии.

На недавнем чемпионате Казахстана Айгерим не участвовала — тренерский штаб сборной предоставил ей отпуск. Несмотря на это, спортсменка пристально следила за соревнованиями и поддерживала свою сестру Балжан Аскар, которая завоевала бронзу в категории до 70 кг.

«Назым Кызайбай — молодец! — отметила Айгерим. — Мы встречались на ринге лишь однажды, почти 10 лет назад, и тогда она меня победила. Если бы наш бой состоялся сейчас, сложно сказать, кто оказался бы сильнее, но это точно был бы зрелищный поединок. Она — достойный соперник».

Айгерим неразрывно связана с боксом с 2004 года, когда отец, тренер по боксу, привел её на ринг. В 19 лет она вышла замуж за известного боксера Олжаса Саттибаева, чемпиона Азии-2015 и участника Олимпиады-2016.

«Первый раз я увидела Олжаса, когда мне было 12 лет, — рассказывает Айгерим. — Он тогда стал чемпионом мира среди кадетов. Позже мы тренировались в одном зале, и наши отношения из дружбы переросли в любовь. Многие считают нас братом и сестрой из-за схожести, но мы просто очень близки друг другу».

Айгерим дважды возвращалась в спорт после рождения детей. Она воспитывает четырех дочерей и одного сына.

«Спасибо свекрови, которая помогает мне с детьми, — делится Айгерим. — Олжас тоже замечательный отец. Когда я уезжала на соревнования, он сам ухаживал за нашими детьми. Правда, самым популярным блюдом в те дни стали «доширак» и гренки!»

На вопрос, что сложнее — быть заботливой матерью или побеждать на ринге, Айгерим отвечает: «Совершенству нет предела».

Айгерим признается, что не знает, сколько ещё будет выступать на высоком уровне, но не исключает, что её семья может пополниться ещё детьми.

«Верьте в свои мечты и идите к своим целям маленькими шагами, — сказала спортсменка. — Поверьте, чудеса случаются!»

После чемпионата Азии Айгерим приехала в Астану на чествование призеров. Она планирует посетить столичные магазины, чтобы купить подарки своим близким на Новый год.

Айгерим Саттибаева — яркий пример того, как можно совмещать карьеру в спорте и заботу о семье, оставаясь вдохновением для многих.