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28.12.2024, 17:51

Никакого давления на Казахстан нет - Бозумбаев о расследовании авиакатастрофы

Новости Казахстана 0 389

Заместитель премьер-министра и глава правительственной комиссии Канат Бозумбаев в беседе с корреспондентом Tengrinews.kz прокомментировал информацию о том, что на Казахстан в вопросе расследования авиакатастрофы под Актау якобы "оказывается внешнее давление".

Фото: instagram.com/mangystau_oblysynyn_akimdigi
Фото: instagram.com/mangystau_oblysynyn_akimdigi

"Я сразу скажу, что это недостоверная информация. Никто из каких-либо стран не пытается вмешаться в процесс выяснения обстоятельств этого авиапроисшествия. Проблем мы здесь не видим", - заявил Бозумбаев.

По его словам, Казахстан обеспечил широкое участие всех стран, которые заинтересованы в расследовании авиакатастрофы.

"Это в первую очередь три страны: Республика Азербайджан, Российская Федерация и страна-производитель Бразилия. Все их представители, в общей сложности 17 человек, они уже работают. Нет смысла на кого-то зачем-то давить. Кроме того, Казахстан является членом Чикагской конвенции с 92-го года. И в соответствие с ней любые решения о проведении авиационных расследований принимается государством, проводящим расследование. То есть только мы можем принимать любые решения, кого привлекать, с кем работать и так далее. Мы самостоятельно принимаем решения, для того, чтобы у общества не было вообще вопросов, что там кто-то на кого-то окажет давление", - сказал заместитель премьер-министра.

Фото пресс-службы Акорды

Крушение самолета Баку - Грозный под Актау: что произошло?

25 декабря близ Актау потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший рейсом AHY8243 по маршруту Баку (Азербайджан) – Грозный (Россия).

Самолет вылетел в 08:49 по времени Астаны из аэропорта Баку на 11 минут раньше запланированного времени. Из-за густого тумана в Грозном самолет сначала перенаправили в Махачкалу, а затем в Актау. Пролетая над Каспийским морем, экипаж подал сигнал "чрезвычайная ситуация" (squawk 7700). Пилоты запросили экстренную посадку, аэропорт готовился принять судно, но в 11:30 самолет рухнул в 3 километрах от аэропорта.

Официальная причина происшествия пока неизвестна. В СМИ распространяют разные предположения. Черный ящик нашли вечером того же дня, теперь экспертам предстоит расшифровка его данных.

Расследование

По факту катастрофы создана межведомственная следственно-оперативная группа под руководством Генеральной прокуратуры Казахстана. В ее состав вошли специалисты транспортной прокуратуры, МВД и МЧС. Расследование находится на особом контроле генерального прокурора и главы МВД. Специалисты Embraer вылетели в Казахстан.

Сколько пассажиров было на борту

По информации МЧС Казахстана, на борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа:

  • 42 гражданина Азербайджана;
  • 16 граждан России;
  • 6 граждан Казахстана;
  • 3 гражданина Кыргызстана.

Среди выживших граждане Азербайджана, России и Кыргызстана. Среди казахстанцев выживших нет.

Список погибших казахстанцев:

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