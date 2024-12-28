«Казахское блюдо — Жылан»: необычную подачу казы обсуждают в Сети

В социальных сетях завирусился видеоролик, где казахстанка поделилась секретами приготовления блюда «Жылан», она забавно обозначила, что этот рецепт относится к национальной казахской кухне. Видео вызвало бурную реакцию в Сети, передает ИА «NewTimes.kz» .

Фото: кадр из видео

Казахстанка разместила рецепт на странице в соцсетях. За несколько дней, видео собрало более 750 тыс просмотров и тысячи комментариев. Суть приготовления заключается в необычной подаче. Казы помещают в тесто зеленого цвета и придают форму змеи. Конструкцию запекают и подают на стол. Автор поясняет, что многие казахи готовят такое блюдо на Новый год. Пользователи отнеслись с юмором к ролику, но оказались и те, кто назвал это оскорбительным и попросил девушку не приписывать несуществующие блюда к казахской национальной кухне.