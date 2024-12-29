Названы 100 лучших кухонь мира: на каком месте Казахстан

Сервис TasteAtlas выпустил свежий рейтинг - топ-100 лучших кухонь мира. В этом году Казахстан вновь попал в список, передает Tengri Travel .

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В десятку лучших вошли: Греция, Италия, Мексика, Испания, Португалия, Турция, Индонезия, Франция, Япония, Китай.

В этом году Казахстан расположился на 94-м месте. Средняя оценка кухни - 3,9 звезд из 5. Годом ранее страна находилась на 90-й строчке аналогичного рейтинга с оценкой 3,91.

Самыми популярными блюдами казахской кухни, по версии Taste Atlas, являются лагман (4,4), шужык (4,3), самса (4,1), баурсаки (4,0) и бешбармак (3,8). В список также вошли казы, жая и карта. Их гастрогид пометил как "обязательно попробовать".

Самыми известными продуктами остаются курт (3,4) и сары май.