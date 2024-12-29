Путин выразил соболезнования Токаеву

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Сообщается, что президенты Казахстана и России обменялись соболезнованиями в связи с крушением 25 декабря вблизи Актау самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines.

Стороны исходят из того, что казахстанская правительственная комиссия, занимающаяся расследованием всех деталей произошедшего, привлечет к расшифровке бортовых самописцев, обнаруженных на месте авиакатастрофы, экспертов из России, Азербайджана и Бразилии. Эта работа, проводимая на территории Казахстана, будет носить объективный и прозрачный характер, - отметили в Кремле.

Отмечается, что лидеры двух стран будут оставаться в постоянном контакте как по вопросам, связанным с расследованием всех обстоятельств трагического инцидента с азербайджанским самолетом, так и по актуальным темам дальнейшего развития российско-казахстанского сотрудничества.