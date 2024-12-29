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29.12.2024, 09:25

В 2025 году рынок недвижимости Казахстана ожидают большие изменения

Новости Казахстана 0 8 167

Рынок первичного жилья в стране в преддверии 2025 года находится в сложной ситуации. Об этом зявили президент Ассоциации застройщиков Казахстана Виктор Микрюков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на krisha.kz.

Иллюстративное фото: Pixabay
Иллюстративное фото: Pixabay

Цены растут. Дороже стройматериалы, выше зарплаты рабочим - жильё становится менее доступным. Госпрограммы помогают, но не всем. Льготные ипотеки и Отбасы банк поддерживают спрос, но охватить всех нуждающихся пока не могут, - говорит эксперт.

По его словам, курс доллара, экономика и новые законы могут в любой момент подкорректировать рынок.

Рынок старается адаптироваться к вызовам, но без долгосрочной господдержки рискует столкнуться с серьёзными проблемами, - добавил Виктор Микрюков.

Ориентировочно из-за нестабильности курса доллара к тенге прогнозы на 2025 год следующие:

Инфляция останется ключевым фактором роста цен. При среднегодовой инфляции на уровне 8–10 % стоимость материалов и услуг будет увеличиваться пропорционально.

Продолжение льготных ипотек "7-20-25", "Наурыз", "Умай", "Зелёная ипотека" поддержит спрос на жильё, но будет способствовать росту цен.

Цены на металл, цемент, древесину и энергоносители на мировых рынках, вероятно, останутся высокими, что отразится на стоимости строительства.

Существенная зависимость от импорта строительных материалов (завозят 60 % материалов) также создаёт риски увеличения стоимости из-за возможной девальвации тенге.

Крупные города (Астана, Алматы, Шымкент) столкнутся с дефицитом жилья из-за миграции населения, что приведёт к росту цен.

Исключение налоговой льготы по НДС может привести к увеличению цены на размер эффективной ставки - порядка 10 %.

За последние годы рынок жилья в Казахстане сильно трансформировался. Пора вводить новую классификацию: первичный рынок, вторичный и устаревший фонд. В третью категорию входят дома советской постройки и планировок. Эта часть сегмента в 2025 году сможет сохранять свою стоимость только за счёт расположения, но в отдалённых районах продолжится тренд на снижение, - отмечает советник президента Саморегулируемой ассоциации риелторов Казахстана Нина Лукьяненко.

Спикер также подчеркивает, что новое жильё, скорее всего, будет расти в цене из-за снижения предложения и ужесточения требований к застройщикам. Ожидается запрет на продажу по всем видам договоров, кроме долевого участия. Эта мера уберёт слабоустойчивых игроков, что снизит количество проектов.

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