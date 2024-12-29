Актюбинец воровал с большегрузов, чтобы прокормить семью

В суде рассмотрели уголовное дело в отношении жителя Актобе, который воровал с фур товар и продавал его. Помимо этого, во время обыска у него нашли наркотики и оружие. Суд приговорил актюбинца к 3 годам лишения свободы, передает ИА «NewTimes.kz» .

Иллюстративное фото: Pixabay

Как пишет издание Диапазон, мужчина нанимал такси, приезжал на кемпинг ночью, обворовывал большегрузы, пока водители спали, и отвозил товар на свою дачу, чтобы позже продать. Кражи он мотивировал тем, что на вырученные деньги хотел обеспечить своих дочерей 8 и 15 лет.

Преступная схема выглядела так: он заказывал такси, которое подвозило его к эстакаде недалеко от кемпинга. Затем он шел на стоянку, плоскогубцами «откусывал» крепление на тентах большегрузов и забирал товар. Коробки с украденным относил вдоль трассы, вызывал такси и отвозил все на дачу. Таксистам говорил, что в коробках инструменты. Так из одной фуры он украл 16 коробок с энергетическими напитками, из другой 20 коробок моторного масла, из третьей – партию наборов для ухода за кофемашиной. В одном эпизоде он вытащил из фуры коробки с кондитерскими изделиями, но дальнобойщик вовремя заметил кражу, и вор сбежал. Продать краденный товар мужчина не успел – его задержали, кроме того его уличили в хранении марихуаны и охотничьего ружья с патронами. Владельцы фур заявили, что претензий к мужчине не имеют и просили не сажать его.

Суд приговорил обвиняемого за кражу, хранение наркотика и оружия к 3 годам лишения свободы.