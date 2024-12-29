В Восточном Казахстане построят завод по переработке ТБО

В Восточно-Казахстанской области построят завод по переработке твердых бытовых отходов, сообщили в пресс-службе правительства, передает Sputnik Казахстан .

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Планируется строительство завода по переработке ТБО. На сегодня направлены 7 проектов в министерство экологии. Один из проектов уже прошел первоначальный этап согласования через министерство экологии, в том числе через Фонд развития промышленности, - заявил заместитель руководителя Управления природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО Еламан Мухтарханов.

Также отмечается, что в регионе реализуют ряд мероприятий в рамках Концепции по переходу на зеленую экономику. Основные направления касаются улучшения атмосферного воздуха города Усть-Каменогорск, так как в городе расположен ряд заводов.

По городу у нас установлено 10 постов “Казгидромет”, все это в автоматическом формате мониторится. Население имеет возможность просматривать данную информацию через Интернет. На следующий год планируется установить дополнительные датчики по измерению воздуха, - сказал Мухтарханов.

Он добавил, что в рамках перехода на ВИЭ в области функционируют 8 энергопроизводящих организаций.