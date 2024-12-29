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29.12.2024, 15:47

Домогался среди белого дня: полицейские задержали правонарушителя

Новости Казахстана 0 572

Стражи порядка задержали и арестовали мужчину, который домогался до девушки среди белого дня в столице, передает ИА «NewTimes.kz».

Иллюстративное фото: Pixabay
Иллюстративное фото: Pixabay

Напомним, информация об этом появилась в социальных сетях: девушка рассказала, что стала жертвой озабоченного мужчины, когда она шла в сторону улицы Сейфуллина, неизвестный подошел сзади и схватил ее за промежность. В полиции рассказали, что правонарушитель задержан. 

Полицией  правонарушитель задержан. Он привлечен к административной  ответственности.  Решением суда мужчина арестован на 15 суток и водворен в специальный приемник для административно-арестованных лиц, - сообщили в пресс-службе ДП Астаны.

Также, в telegram-канале Astanovka98, была опубликована еще одна история местной жительницы, которая также стала жертвой домогательства на улице Желтоксан.

С нами связалась еще одна девушка, которая потенциально может быть жертвой домогательств того же мужчины с улицы Желтоксан. Подписчица рассказала, что 24 декабря примерно в 15:00 с ней произошла такая же неприятная история в районе Желтоксан, 21: мужчина подбежал к ней сзади и схватил за ноги, пытаясь залезть под платье. После того, как девушка закричала, неизвестный начал убегать. Мужчина, по словам подписчицы, лет 35-40, смуглый, в темно-синей куртке и спортивных штанах, - пишет паблик.

В полиции обещали разобраться с данным фактом. 

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