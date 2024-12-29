Певицу из Азербайджана раскритиковали за появление на корпоративе в Казахстане в День траура

Фото: www.instagram.com/rozazergerli/

Сообщается, что артистка появилась на новогодней корпоративной вечеринке в Казахстане 26 декабря.

Видео в TikTok удивило пользователей по двум причинам. Первое, певицу сопровождала внушительная армия из телохранителей, которые окружили женщину во время выступления. Не менее шести охранников в черной форме взяли певицу в плотное кольцо, не подпуская близко желающих сфотографироваться с ней.

Во-вторых, пользователей смутила дата выступления – 26 декабря 2024 года. В этот день, как известно, президент Азербайджана объявил в своей стране траур в память по погибшим в авиакатастрофе самолета азербайджанских авиалиний под Актау.

“26 декабря. Как она может выступать в такой день в ресторане?”. “Она слышала о трагедии?”. “Даже у Майкла Джексона не было такой охраны”. “Кто или что ей угрожает?”

Однако многие пользователи выступили в защиту певицы, исполнявшей песню İstedim.

“У нее обязательства перед заказчиком. Как она может подвести такое количество людей”. “Траур не в Казахстане, а в Азербайджане”. “Наши люди меры не знают, сами знаете, как любят близко подходить и фотографироватся”.

Сама певица на своей странице в Instagram опубликовала видеообращение. Зяргярли сообщила, что в день трагедии она находилась в Казахстане, куда прилетела с концертным туром. 25 и 26 декабря она отменила концерты. Но прибыла все таки в ресторан, где было запланировано ее выступление. Там ее ожидали 1500 человек. Певица обратилась к гостям, сообщив, что приехала на выступление за тысячу километров. Но произошла трагедия в Мангистауской области. Так как певицу ждали поклонники, она не стала отменять приезд в ресторан. Но петь в этот день отказалась, предложив сфотографироваться с гостями каждого стола.