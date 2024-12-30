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29.12.2024, 19:05

Креативный учитель физики из Тараза покоряет TikTok

Новости Казахстана 0 571

Учитель физики Мирлан Джусамбаев из Тараза стал обладателем главной номинации в области креативного образовательного контента, организованной представительством TikTok в Центральной Азии. Его креативный подход к преподаванию предмета восхищает не только учеников, но и пользователей соцсетей, передает ИА «NewTimes.kz»

Фото: кадр из видео
Фото: кадр из видео

Как сообщает «24KZ», Мирлан Джусамбаев — учитель физики с 13-летним стажем. По его словам, старый метод объяснения сложных тем по физике понимали не все ученики. Поэтому 4 года назад учитель-эксперт внедрил в свои занятия новый подход обучения. Педагог начал объяснять темы с помощью экспериментов, а делиться знаниями через образовательный TikTok-канал.

Когда я был школьником, такие эксперименты учителя не проводили. Поэтому физику воспринимали очень трудно. На сегодня у нас есть необходимое оборудование, которое любому ребёнку поможет в будущем стать отличным учёным. Когда дети ставят самостоятельно эксперименты, они лучше усваивают тему, - заявил учитель физики Назарбаев Интеллектуальной школы Мирлан Джусамбаев.

В его арсенале порядка 120 экспериментов – все ролики в открытом доступе. На сегодня видеоуроки уже набрали более 6 миллионов просмотров. Поэтому можно сказать, что в мире они становятся методологическим инструментом. За годы преподавания Мирлан Джусамбаев обучил физике более 800 учеников. Интересно, что половина из них выбрали это направление в качестве своей специальности. В 2023 году среди интеллектуальных школ Мирлан был признан «Учителем года». В 2024 году он стал обладателем главной номинации в области креативного образовательного контента в TikTok по Центральной Азии. Кроме этого, он является лауреатом национальной премии «Учитель Казахстана». Теперь Мирлан будет участвовать в конкурсе «Учитель мира».

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