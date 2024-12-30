Президент Азербайджана наградил экипаж разбившегося под Актау самолёта

Президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил экипаж самолета авиакомпании Azal, потерпевшего крушение под Актау. Об этом говорится в официальных соцсетях главы государства, передаёт BaigeNews.kz.

Фото: пресс-служба Президента Азербайджана

Погибшим пилотам Игорю Кшнякину и Александру Кальянинову, а также бортпроводнице Хокуме Алиевой посмертно присвоены звания Национальных героев. Кроме того, Алиев отметил госнаградой выживших бортпроводников Зульфугара Асадова и Айдан Рагимли.

Наградить Зульфугара Асадова и Айдан Рагимли орденом "Рашадат" 1-й степени, - говорится в тексте распоряжения президента Республики Азербайджан.

Президент Касым-Жомарт Токаев наградил казахстанцев, участвовавших в спасении пассажиров. В числе награждённых — сотрудники МЧС, медики, полицейские, работники Мангистауской региональной электросетевой компании и международного аэропорта города Актау.

Самолёт азербайджанской авиакомпании потерпел крушение 25 декабря под Актау. Воздушное судно выполняло рейс из Баку в Грозный. На борту было 67 человек, включая экипаж. 38 человек погибли, в том числе шесть казахстанцев. 29 пострадавших выжили.

В недавнем интервью азербайджанскому телевидению лидер страны выразил благодарность Казахстану за спасение пострадавших в авиакатастрофе.