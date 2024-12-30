Пластических хирургов, изуродовавших местных жительниц, осудили в Костанае

Врачей, которые оказывали медицинские услуги красоты освободили от уголовной ответственности, но обязали выплатить моральную компенсацию, передает ИА «NewTimes.kz».
Как пишут Костанайские новости, на скамье подсудимых оказались два врача, одна из которых имеет дипломы сомнительного происхождения. Но именно она в помещении клиники, которая принадлежит одному из подсудимых, проводила пластические операции, корректируя лица и тела пациентов.Трое из них проходили потерпевшими по уголовному делу. У двоих – взрослой женщины и девочки- подростка - установлен вред здоровью средней тяжести. Третьей повезло меньше: в результате повторной экспертизы специалист именно в области пластической хирургии такой вред установить не смог.
Медики проходили по статье 306 Уголовного кодекса – выполнение работ или услуг, не отвечающих требованиям безопасности. И оба по этой статье были оправданы. Но по статье 322 – незаконная медицинская и фармацевтическая деятельность, если это повлекло по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека – суд одну из врачей суд признал виновной. Двум потерпевшим – у которых этот вред установлен – она должна выплатить по 3 миллиона тенге в качестве компенсации морального ущерба. Однако срок давности по этому уголовному проступку – он составляет один год – истек, поэтому от уголовной ответственности она освобождена. Но деньги потерпевшим все же заплатит. Владельца клиники суд также признал невиновным, но у него есть право на возмещение вреда вследствие привлечения его к уголовной ответственности. Закон дает на это полгода.
Судья Анара Шаймурунова вынесла также два частных постановления в адрес уполномоченных органов: они должны проверить законность медицинских дипломов Громовой, которые она предоставила в суд. Прокурорскими запросами было установлено, что она не могла очно закончить медвуз в Москве, поскольку, согласно данным пограничной службы, пересекала государственную границу за время, якобы, обучения лишь дважды. На два дня ездила в Челябинск. Это очень важно, поскольку лишь после установления факта фальшивого диплома медицинскую деятельность Ирине Громовой могут запретить.
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