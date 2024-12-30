Пластических хирургов, изуродовавших местных жительниц, осудили в Костанае

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Как пишут Костанайские новости, на скамье подсудимых оказались два врача, одна из которых имеет дипломы сомнительного происхождения. Но именно она в помещении клиники, которая принадлежит одному из подсудимых, проводила пластические операции, корректируя лица и тела пациентов.Трое из них проходили потерпевшими по уголовному делу. У двоих – взрослой женщины и девочки- подростка - установлен вред здоровью средней тяжести. Третьей повезло меньше: в результате повторной экспертизы специалист именно в области пластической хирургии такой вред установить не смог.

Медики проходили по статье 306 Уголовного кодекса – выполнение работ или услуг, не отвечающих требованиям безопасности. И оба по этой статье были оправданы. Но по статье 322 – незаконная медицинская и фармацевтическая деятельность, если это повлекло по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека – суд одну из врачей суд признал виновной. Двум потерпевшим – у которых этот вред установлен – она должна выплатить по 3 миллиона тенге в качестве компенсации морального ущерба. Однако срок давности по этому уголовному проступку – он составляет один год – истек, поэтому от уголовной ответственности она освобождена. Но деньги потерпевшим все же заплатит. Владельца клиники суд также признал невиновным, но у него есть право на возмещение вреда вследствие привлечения его к уголовной ответственности. Закон дает на это полгода.

Судья Анара Шаймурунова вынесла также два частных постановления в адрес уполномоченных органов: они должны проверить законность медицинских дипломов Громовой, которые она предоставила в суд. Прокурорскими запросами было установлено, что она не могла очно закончить медвуз в Москве, поскольку, согласно данным пограничной службы, пересекала государственную границу за время, якобы, обучения лишь дважды. На два дня ездила в Челябинск. Это очень важно, поскольку лишь после установления факта фальшивого диплома медицинскую деятельность Ирине Громовой могут запретить.