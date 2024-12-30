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29.12.2024, 20:40

Пластических хирургов, изуродовавших местных жительниц, осудили в Костанае

Новости Казахстана 0 599

Врачей, которые оказывали медицинские услуги красоты освободили от уголовной ответственности, но обязали выплатить моральную компенсацию, передает ИА «NewTimes.kz».

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Как пишут Костанайские новости, на скамье подсудимых оказались два врача, одна из которых имеет дипломы сомнительного происхождения. Но именно она в помещении клиники, которая принадлежит одному из подсудимых, проводила пластические операции, корректируя лица и тела пациентов.Трое из них проходили потерпевшими по уголовному делу.  У двоих – взрослой женщины и девочки- подростка -  установлен вред здоровью средней тяжести. Третьей повезло меньше: в результате повторной  экспертизы  специалист именно в области пластической хирургии такой вред установить не смог. 

Медики проходили по статье 306 Уголовного кодекса – выполнение работ или услуг, не отвечающих требованиям безопасности. И оба по этой статье были оправданы. Но по статье 322 – незаконная медицинская и фармацевтическая деятельность, если это повлекло по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека – суд одну из врачей суд признал виновной. Двум потерпевшим – у которых этот вред установлен – она должна выплатить по 3 миллиона тенге в качестве компенсации морального ущерба. Однако срок давности по этому уголовному проступку – он составляет один год – истек, поэтому от уголовной ответственности она освобождена. Но деньги потерпевшим все же заплатит. Владельца клиники суд также признал невиновным, но у него есть право на возмещение вреда вследствие привлечения его к уголовной ответственности. Закон дает на это полгода. 

Судья Анара Шаймурунова вынесла также два частных постановления в адрес уполномоченных органов: они должны проверить законность медицинских дипломов Громовой,  которые она предоставила в суд. Прокурорскими запросами было установлено, что  она не могла очно закончить медвуз в Москве, поскольку, согласно данным пограничной службы, пересекала государственную границу за время, якобы, обучения лишь дважды. На два дня ездила в Челябинск. Это очень важно, поскольку лишь после установления факта фальшивого диплома медицинскую деятельность Ирине Громовой могут запретить.

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