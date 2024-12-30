Дискриминация или неправильная работа? Казахстанские перевозчики пожаловались на условия

Казахстанские перевозчики сталкиваются с серьезными трудностями при пересечении границ иностранных государств. По их словам, грузовики часто задерживают на проверки, налагают штрафы, а иногда оставляют транспорт на границе на несколько дней или даже недель. Это приводит к срыву сроков доставки и финансовым потерям. Основная причина, по мнению перевозчиков, заключается в "недобросовестной конкуренции" со стороны других стран, передает Tengri Auto .

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Особую проблему, по словам перевозчиков, вызывает электронная очередь для пересечения границы, внедренная в Казахстане. Несмотря на цифровизацию, некоторые пункты пропуска продолжают работать по старым правилам с бумажными разрешениями, создавая путаницу. Сезонное увеличение грузоперевозок только усугубляет ситуацию.

Министерство транспорта заявило, что для улучшения условий работы перевозчиков в 2024 году предприняты значительные меры. Среди нововведений - перевод разрешений на перевозку грузов в электронный формат с Узбекистаном и Китаем, увеличение рейсов и модернизация автомобильных пунктов пропуска.

"Число рейсов в Узбекистан выросло с 6 тысяч в 2023 году до 30 тысяч в 2024 году, а объем международных перевозок грузов увеличился на 20 процентов. Также на границе с Китаем пункт пропуска "Нур-Жолы" теперь работает круглосуточно. В планах министерства модернизировать 45 пунктов пропуска до 2026 года, что увеличит их пропускную способность до 200 тысяч транспортных средств в сутки", - сообщили в министерстве.

Для решения текущих проблем с электронной очередью в Министерстве финансов сообщили о работе над улучшением системы, включая внедрение биометрической идентификации и блокировку недобросовестных пользователей.

Однако, по мнению перевозчиков, предпринятых мер недостаточно. Они призывают ускорить модернизацию пунктов пропуска и активизировать диалог с другими странами для устранения дискриминационных действий. Министерство транспорта, в свою очередь, заверило, что продолжит защищать интересы отечественных перевозчиков через прямые переговоры с компетентными органами и заседания совместных комиссий.

Несмотря на положительную динамику, международные грузоперевозки остаются одной из самых сложных и конкурентных сфер, требующих постоянного внимания со стороны государственных органов. И когда отечественные перевозчики смогут без проблем выполнять свою работу без каких-либо ограничений - пока неясно.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что правила проезда через границу изменят в Казахстане.

Перевозчики пожаловались на проблемы с электронной очередью на казахстанско-китайской границе. Очередь на пунктах пропуска "Достык-Авто" и "Нур Жолы" занята на 2-3 недели вперед, что вызывает недовольство у компаний.

По словам перевозчиков, многие слоты бронируются российскими компаниями, которые затем отказываются от очереди, создавая простои. В результате добросовестные перевозчики вынуждены ждать неделями.