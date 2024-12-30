Казахстанцам установят лимит мобильных переводов, чтобы избежать налоговых проверок

В Казахстане вновь обострилась дискуссия вокруг использования мобильных переводов для расчетов за товары и услуги. После отмены четвертого этапа обязательного декларирования некоторые предприниматели вновь активно начали принимать переводы от клиентов. В комитете государственных доходов (КГД) заявили, что они планируют изменить критерии анализа и учитывать не только количество мобильных переводов, но и их общий объем, передает inbusiness.kz .

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В КГД напомнили, что банки второго уровня обязаны фиксировать операции на счетах физических лиц, если они подпадают под критерии, указывающие на предпринимательскую деятельность.

100 отправителей и 255 тыс. тенге

Один из таких критериев - поступление средств от 100 или более разных отправителей в течение трех последовательных месяцев на личный счет, не предназначенный для бизнеса.

"Банки предоставляют данные поэтапно. В 2023 году это касается госслужащих и их супругов, в 2024 году - работников квазигосударственного сектора, а с 2025 года - индивидуальных предпринимателей и руководителей юридических лиц. Полный охват населения планируется с 2026 года", - пояснили в КГД.

К сожалению, в КГД на данный момент определить количество предпринимателей, уклоняющихся от налогов с использованием мобильных переводов, невозможно. Полная информация от банков поступит только в 2025 году.

Отметим, что тем, кто пытается заработать в обход закона, грозит финансовое наказание. Так, за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации грозит штраф 15 МРП, повторное нарушение - 30 МРП (ст. 463 КоАП). Сокрытие налогов влечет штраф в размере 200% от суммы налога, повторное нарушение - 300% (ст. 275 КоАП).

Невыдача чека: предупреждение за первый случай, повторное - штраф от 30 до 40 МРП (ст. 284 КоАП). Кроме того, нарушение закона может привести к аресту счетов.

"Когда выявляют нарушение, выставляют уведомление. Дают 30 дней для исправления путем сдачи дополнительной формы налоговой отчетности или представления пояснений. Если по истечении срока уведомления нет реакции и действий от налогоплательщика, следующей мерой идет блокировка счетов," – пояснили в КГД.

Изменят ли критерии?

На сегодня КГД прорабатывает вопрос внесения изменений в критерии анализа.

Например, предлагается учитывать не только количество отправителей, но и общий объем поступлений.

"Рассматривается следующая редакция критерия: получение одним физическим лицом денежных средств на банковский счет от 100 и более разных лиц ежемесячно в течение трех последовательных месяцев, общая сумма которых превышает 3 МЗП (по состоянию на 01.01.2024 года - 255 000 тенге)", - сообщили представители госоргана.

Это позволит исключить из анализа тех, кто не обязан регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, например, частных лиц с небольшими доходами.

Когда вступят в силу новые изменения, пока неизвестно. Однако стоит ожидать, что контроль с годами будет только ужесточаться. Ведь использование мобильных переводов без уплаты налогов наносит значительный урон государственному бюджету. А система отчетности позволит вывести из тени нелегальный доход, сохранив прозрачные условия для добросовестных предпринимателей.