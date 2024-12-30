Подозреваемого в тяжком преступлении экстрадировали из России в Казахстан

Кадр из видео

По данным Генпрокуратуры, злоумышленник, находясь в квартире потерпевшего в Костанае, в ходе совместного распития спиртных напитков, на почве неприязненных отношений, нанес множество ударов в область головы и тела потерпевшего, от чего последний скончался.

"Желая избежать установленной ответственности, подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск. Будучи в розыске, подозреваемый совершил на территории России грабеж, за что был осужден российским судом. После отбытия наказания в соседнем государстве, по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан он экстрадирован на Родину и в настоящее время водворен в следственный изолятор", - говорится в сообщении.

За нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего, ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.