Размеры пенсий и пособий в 2025 году озвучили в Казахстане

В Министерстве труда РК сообщили, насколько будут увеличены пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году, передает Liter.kz .

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Законом о республиканском бюджете на 2025-2027 годы предусмотрено повышение с 1 января 2025 года всех видов государственных пособий и базовой пенсионной выплаты на 6,5% в соответствии с прогнозным уровнем инфляции, определяемым Национальным банком РК, солидарной пенсии – на 8,5%, то есть с опережением уровня инфляции на 2%.

Кроме того, по поручению главы государства, начиная с 2023 года в течение пяти лет осуществляется ежегодное поэтапное повышение минимальной базовой пенсии до 70% от величины прожиточного минимума, максимальной – до 120%.

Так, с 1 января 2025 года минимальный размер базовой пенсии будет повышен с 65% до 70% от прожиточного минимума, что составляет 32 360 тенге, максимальный размер – со 105 до 110% от прожиточного минимума, что составляет 50 851 тенге.

Например, у 69-летнего пенсионера, вышедшего на заслуженный отдых в 2019 году, в 2024 году размер пенсии, выплачиваемой из бюджета, составлял 156 856 тенге, в том числе базовая пенсионная выплата – 45 578 тенге, солидарная пенсия – 111 278 тенге. С учетом повышения с 1 января 2025 года общая сумма пенсии для данного пенсионера увеличится до 171 588 тенге, в том числе базовая пенсия составит – 50 851 тенге, солидарная – 120 737 тенге. Важно отметить, что указанные суммы не включают выплаты из ЕНПФ.

Несколько примеров увеличения размеров государственных пособий с 1 января 2025 года:

– пособие на рождение первого, второго, третьего ребенка увеличится со 140 296 до 149 416 тенге, на рождение четвертого и более ребенка – с 232 596 до 247 716 тенге;

– пособие многодетным семьям, размер которого зависит от количества детей, увеличится для семей с 4 детьми с 59 183 до 63 030 тенге, с 10 детьми – со 147 680 до 157 280 тенге;

– пособие для лиц с инвалидностью I группы увеличится с 95 496 до 101 702 тенге, II группы – с 76 397 до 81 362 тенге, III группы – с 52 089 до 55 474 тенге.

Также на 6,5 % будут увеличены выплаты по потере кормильца и утрате трудоспособности из Государственного фонда социального страхования (далее – ГФСС). Данные выплаты осуществляются участникам системы обязательного социального страхования дополнительно к государственным пособиям из бюджета.

Размеры выплат индивидуальны и зависят от: среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние два года, коэффициентов утраты трудоспособности, количества иждивенцев, стажа участия в системе обязательного социального страхования и замещения дохода.