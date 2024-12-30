Silk Road Electronics и Samsung Electronics подписали соглашение о производстве телевизоров в Казахстане

Это потенциально позволит удовлетворить растущий спрос на высокотехнологичную продукцию как в Казахстане, так и в Центральной Азии в будущем.

Фото: SilkRoadElectronics

""Samsung Electronics будучи многолетним технологическим лидером в сфере потребительской электроники, предлагает не только новейшие технологии и уникальный пользовательский опыт, но и стремится быть ближе к своим потребителям. Старт производства в Казахстане играет важную роль для нашей компании, кроме того, это позволит повысить доступность нашей продукции для локального рынка", отметила президент Samsung Electronics Центральная Евразия г-жа Джонг Юджин.

Фото: SilkRoadElectronics

Локализация производства будет способствовать развитию промышленной инфраструктуры и созданию новых рабочих мест.

"Данное сотрудничество открывает новые возможности для нашего предприятия и для промышленного развития Казахстана в целом. Совместно с Samsung Electronics мы предоставим продукцию мирового уровня по доступным ценам для казахстанских потребителей", — заявил директор завода Silk Road Electronics Александр Критский.

Фото: SilkRoadElectronics

Проект реализован при поддержке Фонда развития промышленности. Запуск производственной линии запланирован на второй квартал 2025 года. Потребители смогут приобрести первые телевизоры Samsung, казахстанского производства во втором полугодии следующего года.