Silk Road Electronics и Samsung Electronics подписали соглашение о производстве телевизоров в Казахстане

Это потенциально позволит удовлетворить растущий спрос на высокотехнологичную продукцию как в Казахстане, так и в Центральной Азии в будущем.
Фото: SilkRoadElectronics
""Samsung Electronics будучи многолетним технологическим лидером в сфере потребительской электроники, предлагает не только новейшие технологии и уникальный пользовательский опыт, но и стремится быть ближе к своим потребителям. Старт производства в Казахстане играет важную роль для нашей компании, кроме того, это позволит повысить доступность нашей продукции для локального рынка", отметила президент Samsung Electronics Центральная Евразия г-жа Джонг Юджин.
Фото: SilkRoadElectronics
Локализация производства будет способствовать развитию промышленной инфраструктуры и созданию новых рабочих мест.
"Данное сотрудничество открывает новые возможности для нашего предприятия и для промышленного развития Казахстана в целом. Совместно с Samsung Electronics мы предоставим продукцию мирового уровня по доступным ценам для казахстанских потребителей", — заявил директор завода Silk Road Electronics Александр Критский.
Фото: SilkRoadElectronics
Проект реализован при поддержке Фонда развития промышленности. Запуск производственной линии запланирован на второй квартал 2025 года. Потребители смогут приобрести первые телевизоры Samsung, казахстанского производства во втором полугодии следующего года.
Фото: SilkRoadElectronics
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